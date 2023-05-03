إينوك تستضيف الدورة الـ 30 لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 22 مايو

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تستضيف مجموعة إينوك فعاليات الدورة السنوية الثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023 الذي تنظّمه شركة «إس آند بي كوموديتي إنسايتس» في دبي في الفترة من 22 إلى 23 مايو 2023 تحت شعار «التفكير والتخطيط الاستراتيجي والتشغيل من منظورٍ جديد: أسواق الطاقة في الشرق الأوسط تمر بمرحلة انتقالية»، وبمشاركة واسعة من نخبة المتحدثين والخبراء في قطاع النفط والغاز لتدارس ديناميكيات السوق العالمية.

هذا وسيشهد الافتتاح الرسمي للمؤتمر حضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وهيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الذين سيلقون كلماتهم الرئيسية. كما سيلقي جمال اللوغاني، أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، كلمته عن دور الدول الأعضاء في أوابك في التحول في قطاع الطاقة في 23 مايو 2023.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023: «يسعدنا استضافة مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز، ويشرفنا أن نحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونحن على ثقة من أن الدورة الثلاثين ستحقق نجاحاً كبيراً».

وأضاف الفلاسي: «إن اختيار شعار مؤتمر هذا العام «التفكير والتخطيط الاستراتيجي والتشغيل من منظورٍ جديد»، يأتي في الوقت المناسب نظراً لما يمر به مشهد الطاقة في العالم من تطورات متسارعة. ونحن في إينوك، ما زلنا ملتزمين بقيادة الحوار المعني بالتحول في قطاع الطاقة والاستدامة، ونتطلع إلى التواصل مع قادة القطاع والخبراء في هذه الموضوعات المهمة».

و قال ديف إرنسبرجر، رئيس تقارير السوق وحلول التداول في شركة «إس آند بي كوموديتي إنسايتس» والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023: «تزوّد مصافي التكرير في الشرق الأوسط الأسواق العالمية بالإمدادات المهمة في وقت تخضع فيه التدفقات التجارية لإعادة هيكلة مكثفة، الأمر الذي يساعد على تحقيق توازن الأسواق في وقت تشهد فيه أنماط الطلب تغيّراً سريعاً. سيجمع مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز نخبة من أبرز القادة في القطاع من جميع أنحاء السوق لبحث ما سيكون عليه الوضع خلال الفترة المتبقية من عام 2023 وما بعده».

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