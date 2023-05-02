«شروق» تعرض إنجازاتها في تطوير مشاريع سياحية مستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، خلال مشاركتها في «سوق السفر العربي 2023»، مستجدات عدد من مشروعاتها البيئية والمستدامة التي تقدم تجارب استثنائية وتجذب السياح والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي؛ سواء في الضيافة الفاخرة الصديقة للبيئة، أو التجارب الثقافية التفاعلية، أو الإقامة وسط البيئة الطبيعية.

وفي إطار شعار سوق السفر العربي 2023 «العمل نحو تحقيق الوصول إلى صافي الصفر»، لفتت منصة «شروق» انتباه الزوار بمجموعة من العروض التقديمية على شاشاتها التفاعلية التي تبرز المشروعات التي تنفذها، وغيرها من المبادرات الرئيسية والمستقبلية، التي تتوافق مع رؤية الهيئة لقطاع السياحة البيئية والمستدامة.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: تعكس مشاريعنا التي نستعرضها في هذا الحدث الإقليمي الكبير تنوع وفرادة الفرص الاستثمارية في الشارقة، وبشكل خاص في قطاع السفر والسياحة، حيث يتجسد التزامنا المتواصل بالاستدامة في محفظة مشاريعنا التي تهدف إلى دفع عجلة النمو والتطوير المستدام في المنطقة، في إطار التزامنا برؤية الإمارات التي أعلنت 2023 عام الاستدامة، وانطلاقاً من إيماننا بأن هذه المشاريع ستلبي تطلعات المسافرين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الشارقة ودولة الإمارات، بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

وفي ضوء تنامي أهمية صناعة السياحة ودورها الرئيس كمحرك للنمو الاقتصادي في المنطقة، تواصل مشروعات «شروق» المساهمة في تعزيز اقتصاد الإمارة من خلال تقديم تجارب فريدة وأصيلة للسياح، بما يتماشى مع رؤية الهيئة لترسيخ دور الشارقة وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للسياحة البيئية والمستدامة على خارطة سوق السفر العربي.

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