تايلاند ترفع شعار السياحة المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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رفعت تايلاند خلال الدورة الحالية من معرض سوق السفر العربي شعار السياحة المستدامة، حيث صبت تركيزها على مواضيع التحول الأخضر الذي أصبح إلزامياً، خاصة مع توقعات باستقبال ما يصل إلى 25 مليون سائح هذا العام.

وقال يوثاساك سوباسورن، رئيس هيئة السياحة في تايلاند، إن السياحة المسؤولة والاستدامة في صناعة السياحة ستكونان الاتجاه الرئيسي في المستقبل. وأضاف: في وقت سابق من هذا العام، أعلنت هيئة السياحة في تايلاند عن 17 هدفاً لتحقيق السياحة المستدامة، وهي مقسمة إلى أربع فئات رئيسية، ليتم دمجها وتوفير خدماتها على مدار العام الحالي وما بعده.

وأشار إلى الفئة الأولى، وهي: الانتقال من أهداف التنمية المستدامة إلى أهداف السياحة المستدامة، التي تركز على الوعي والتعليم وتوفرها، أما الفئة الرئيسية الثانية فهي الطريقة الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي فيها الشمولية وتطوير المصادر المحلية لإدارة النفايات دوراً رئيسياً، والفئة الثالثة: تطوير الاستراتيجيات الثقافية، مثل تعزيز الوجهات المستدامة والمجتمعات المحلية، أما الفئة الرابعة فهي التي تعتبر تأثير البيئة عاملاً رئيسياً في دعم العمل المناخي للسياحة وتعزيز النظم البيئية للسياحة البرية.

وتابع: كخطوة لتلبية الاهتمام المتزايد لسوق منطقة الشرق الأوسط بأنشطة السفر والتسوق والصحة والعافية المستدامة، قمنا بتقديم تجارب سفر جديدة للتركيز على عوامل الجذب الخمسة في تايلاند: الطعام، وفنون القتال، والأزياء، والأفلام، والمهرجانات، مع تسليط الضوء على أجواء الطبيعة في تايلاند، والإرث التايلاندي. كما تهدف هيئة السياحة في تايلاند إلى تطوير تجربة سفر هادفة لن تكون ذات مغزى للمسافرين فحسب، ولكن أيضاً للمجتمعات المحلية والبيئية. أما في ما يتعلق بالمشاركين في معرض سوق السفر العربي، فسيكون لدينا ما مجموعه 46 عارضاً من تايلاند يشاركون في هذا الحدث العالمي.

وأوضح: في عام 2022 استقبلت تايلاند 314 ألفاً و882 زائراً من منطقة الشرق الأوسط، وما يقرب من 100 ألف زائر من السعودية، وحوالي 66 ألف زائر من الإمارات. ويتمتع الزوار من دول الخليج بمتوسط مرتفع من الإقامة ونفقات يومية، فعلى سبيل المثال، في عام 2019، كان متوسط مدة الإقامة للزوار من الإمارات يتراوح بين 11 إلى 14 يوماً، في حين كان المتوسط العام لتايلاند يتراوح بين 9 إلى 26 يوماً. وبلغ متوسط الإنفاق اليومي لزوار الإمارات أكثر من 220 دولاراً أمريكياً، بينما بلغ المتوسط الإجمالي لتايلاند 166 دولاراً أمريكياً.

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