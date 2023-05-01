«فام» تعلن عن استثمار 800 مليون درهم في جزر المالديف على هامش سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «فام القابضة»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق منتجع «المهرة المالديف»، مشروعها السكني الفندقي الفاخر في جزر المالديف، باستثمارات تناهز 800 مليون درهم، حيث يعد المشروع واحداً من أحدث مشروعات المجموعة العقارية والتطويرية، والأول خارج الإمارات في مجال التطوير العقاري. جاء هذا الإطلاق على هامش النسخة الـ30 من معرض سوق السفر العربي 2023، والتي تقام في أرض مركز دبي التجاري العالمي بدبي، في الفترة من الأول وحتى الرابع من مايو الجاري.

وقال الدكتور فيصل علي موسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة»: «عن طريق منتجع «المهرة المالديف» السياحي تسعى «فام القابضة» إلى التوسع في مجال الاستثمار العقاري خارج دولة الإمارات المرة الأولى، والاستفادة من فرص النمو المتاحة في جزر المالديف، وخاصة أنها تشهد نسبة نمو ملحوظة، للسفر والسياحة».

وأضاف إن مشروع منتجع «المهرة المالديف» سوف ينفذ في جزيرة مساحتها 100 ألف متر مربع، وسيشمل 150 وحدة فندقية وشاليه، ومن ذلك 100 فيلا عائمة على المياه، وكل وحدة خاصة تشمل مسبحاً خاصاً، كما يشمل المشروع 40 فيلا شاطئية، ومن ضمنها 10 فلل «VIP»، إضافة إلى 3 مطاعم وحمام سبا (SPA) وقاعة رياضية، كما سيوفر جميع الألعاب البحرية. ولفت إلى أن أعمال البناء في مشروع «المهرة المالديف» ستبدأ بعد 3 أشهر من الآن، وتستمر على مدى عامين ونصف عام، على أن يتم الانتهاء من المشروع وبدء التسليم في منتصف سنة 2025.

وأوضح أن الشركة قررت سداد المبالغ للشراء في مشروع «المهرة المالديف» بالدولار، بحكم أنه سيتم تسويق المشروع على الصعيد العالمي، وستطرح المبيعات داخل الإمارات، وسيكون هناك مسوقون في أوروبا وآسيا والصين والهند وروسيا وأمريكا؛ ولذا تم اعتماد عملة الدولار. وقال إن المشروع الجديد سيستقطب السياحة من جميع أنحاء العالم، وسيعمل على تحقيق التكامل مع مشروعات الشركة داخل وخارج الإمارات.

وكشف عن أن المشروع الجديد امتداد للعلامة التجارية المملوكة للشركة «المهرة»، ونتوقع إطلاقها في عدد آخر من الدول، لافتاً إلى تحقيق نجاح كبير في منتجع المهرة في جزيرة المرجان، وتستهدف الشركة أن يكون هذا المنتجع علامة سياحية عالمية تنتشر في الإمارات وخارجها. وتوقع أن تطلق المجموعة مشروعات أخرى قريباً، أحدها في دولة خليجية وآخر في إفريقيا، ولن يتم إعلان هذه المشروعات إلا بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

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