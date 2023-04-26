تراجع أرباح «سينوفوس إنرجي» أكثر من النصف في الربع الأول

المصدر: نيويورك - رويترز

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أعلنت شركة سينوفوس إنرجي اليوم الأربعاء أن أرباحها في الربع الأول تراجعت بأكثر من النصف عما كانت عليه قبل عام، مما يعكس ضعف أسعار الخام وانخفاض الأحجام في مصافي التكرير الأمريكية.

خفضت سينوفوس، ثالث أكبر منتج للنفط والغاز في كندا، توقعات الإنتاج للعام بأكمله والإنتاجية النهائية في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن أداء المصفاة يجب أن يتحسن في النصف الثاني من العام.

كما رفعت سينوفوس أرباحها الأساسية بنسبة 33% إلى 56 سنتاً كندياً للسهم الواحد سنوياً.

قال أليكس بوربايكس، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لسينوفوس، في مكالمة: «كان هذا ربعاً مليئاً بالتحديات، ولكي أكون صريحاً، لا ترقى إلى المعايير التي وضعناها لأنفسنا».

وقالت شركة سينوفوس ومقرها كالجاري، إن إنتاج المنبع انخفض بنسبة 2% عن الربع السابق إلى 779 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، بينما انخفض إنتاج المصب بنسبة 9% إلى 457.900 برميل يومياً.

وانخفض صافي الدخل بنسبة 61% إلى 636 مليون دولار كندي (466.45 مليون دولار) في الربع الأول. على أساس السهم، ربحت الشركة 32 سنتاً كندياً، مقارنة بتقديرات 31 سنتاً كندياً، وفقاً لبيانات ريفينتيف.

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