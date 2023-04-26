استطلاع: بنوك المنطقة تتجه للتحول الرقمي عبر التقنيات المالية

المصدر: دبي- البيان

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كشف استطلاع لفيناسترا، أن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ترى في شراكات التقنية المالية عاملاً مهماً للنمو والابتكار، حيث يتطلع المستطلعون إلى التواصل مع اثنين، في المتوسط، من مزودي حلول التقنية المالية خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة. ترغب النسبة الأكبر من المستطلعين بالدخول إلى منصة حلول التقنية المالية المتكاملة (63 %)، فيما يفضل 7 % فقط بناء القدرات داخل شركاتهم.

أظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة «إيست أند بارتنرز» (East & Partners)، أن الدوافع الأساسية للمستطلعين وراء دمج حلول التقنية المالية، تتمثل في تقليل التكاليف التشغيلية (53 %)، والاستفادة من الخبرة التقنية الأوسع نطاقاً من تلك التي لديهم (51 %)، والتوافق بشكل أقرب مع احتياجات الامتثال دائمة التغير (46 %).

عندما يتعلق الأمر بالتقدم المحرز في اتجاهات التحول الرقمي، نجد أن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متأخرة عن اللحاق بالركب. فقد أفاد 29 %، في المتوسط، من المستطلعين بأنهم قاموا بتحويل عملياتهم إلى التقنية الرقمية، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 47 %. وبالمثل، يرى 12 % فقط من الذين شملهم الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أنهم متقدمون في رحلة تحولهم الرقمي، وتفيد النسبة الأكبر (62 %) بأنهم متأخرون عن نظرائهم. وتشير أربعة من بين كل خمسة بنوك، إلى أن الاختلافات الإقليمية في المتطلبات القانونية والامتثال، تشكل أكبر عائق أمام تبني وتطبيق التقنية الجديدة، وتفيد ثلاثة من بين كل أربعة بنوك تقريباً، بأن هذا يُحدث تباطؤاً في عملية التبني بكاملها. وهذا يدل على أن البنوك ستعطي الأولوية للتواصل مع شركات التقنية المالية التي لديها خبرة عميقة في الممارسات المصرفية والتنظيمية المحلية.

تم إجراء الاستطلاع العالمي بمشاركة 783 شخصاً، تمت مقابلتهم في 260 بنكاً في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ والأمريكتين، بالإضافة إلى 393 مقابلة أجريت مع بنوك الأسواق المحلية، والمؤسسات المالية في أمريكا الشمالية. تستكشف النتائج الاتجاهات الحالية في السوق للاستثمار والتكامل مع التقنية المالية، وكذلك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

تشمل أبرز النتائج والتصورات الأخرى ما يلي:

• تستخدم البنوك التقنيات المالية لتحسين تجربة العملاء- عند البحث عن شريك جديد في مجال التقنية المالية لتحسين العروض والمزايا التي تقدمها إلى عملائها، تمنح البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأولوية للتكامل الحقيقي مع المنصات متعددة المنتجات (57 ٪)، والبوابات الإلكترونية / القنوات المصرفية (56 ٪)، والبيانات الفورية، على سبيل المثال، تمكين العملاء من الإطلاع على رصيدهم، وإجراء عمليات الدفع والتسويات في الوقت الفعلي (43 ٪).

• لا تزال التغييرات التنظيمية المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، تشكل أولوية - إن تقليص انبعاثات الكربون الناتجة عنها، يمثل الهدف الأساسي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لنسبة 51 % من بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا، يليها مواءمة مجلس الإدارة أو الإدارة أو الحوكمة، مع مبادرات الاستدامة (49 ٪). وهذه النتائج مماثلة للمتوسط العالمي.

• الإقبال على الإقراض الأخضر يستمر في كسب مزيد من الزخم- هناك ما يقرب من ثلثي (63 %) بنوك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تخطط لزيادة انفتاحها على الإقراض الأخضر بأكثر من 12 % في المتوسط، خلال الفترة من 12 – 18 شهراً القادمة أو ما بعدها. تتمثل العوائق الرئيسة التي تواجهها البنوك في ما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في:

o الافتقار إلى منتجات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تقدمها شركات التقنية المالية، بحيث تتمكن البنوك من تقديمها إلى الشركات (53 %).

o مراقبة وتتبع أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (18 %).

أشارت إيزابيل فرنانديز نائب رئيس تنفيذي لأعمال الإقراض في فيناسترا، بالقول «في ظل بيئة تشهد حالة من عدم اليقين والتضخم المرتفع، وتقلب أسعار الفائدة ومخاطر الركود، تتعرض البنوك لقدر أكبر من الضغط الذي يدفعها إلى خفض التكاليف التشغيلية مع الاستمرار في تحسين طريقة تقديم الخدمات إلى عملائها». وأضافت بالقول «يُظهر الاستطلاع الذي أجريناه، اعتراف البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بأنها غير قادرة على خوض هذه التجربة بمفردها. وبأنها، بدلاً من ذلك، تختار التعاون مع شركات التقنية المالية، وتفضل الارتباط بإحدى المنصات التي توفر حلول التقنية المالية المتكاملة، لمساعدتها على سرعة التكيف وتقليل التكاليف».

وتابع: «يُظهر الاستطلاع أيضاً أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تواصل التوسع في عمليات البنك الداخلية وعروضه الخارجية. نحن في فيناسترا، نتبنّى مبدأ التمويل المفتوح. كما أننا، من خلال منصتنا المفتوحة للتعاون والابتكار - FusionFabric.cloud – أو إيماننا الراسخ بالتقنية والعقلية والثقافة المفتوحة، نساعد البنوك على طرح عروض ومزايا خدمية قادرة على إثبات حضورها والتكيف مع المطلبات دائمة التغير، وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات التي تعمل فيها».

من جهته، قال مارتن سميث، الرئيس العالمي لتحليل الأسواق في شركة «إيست أند بارتنرز» (East & Partners) «لقد كان للتطورات الحاسمة وغير المسبوقة التي شهدناها في السنوات الأخيرة، ولا يزال لها، تأثير كبير في كيفية تطور الخدمات المالية. وهذا بدوره، يدفع المؤسسات على إعادة النظر في كيفية إدارتها للمخاطر، وزيادة قدرتها على التكيف مع المتغيرات المستجدة، وتسريع وتيرة الابتكار لمواكبة المتطلبات الجديدة. لقد أبرمنا شراكة مع فيناسترا لاكتساب فهم أفضل، واستعراض كيفية تمكن البنوك من التأقلم مع هذه البيئة بشكل أفضل. نعتقد بأنه على الرغم من التحديات التي تواجه البنوك العالمية، فإن تركيز القطاع على التعاون، ودفع عجلة مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية نحو الأمام، والتي تم إبرازها من خلال هذا الاستطلاع، سيعود بالنفع الكبير على المؤسسات المالية وعملائها، اليوم وفي المستقبل».

تتوفر إمكانية الوصول والاطلاع على التقارير الكاملة والنتائج هنا:

التقرير العالمي – إنشاء الصيغة الأنسب للفوز: تنظيم التحول الرقمي في الخدمات المصرفية للشركات والمصرفية التجارية،

كيف يمكن للمؤسسات المالية تحقيق مكاسب جمّة في أسواق مجتمع أمريكا الشمالية: التحول الرقمي

الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: الدليل الجديد للمؤسسات المالية

يصل مجموع بعض النسب المئوية إلى أكثر من 100 بسبب الاستجابات المتعددة من المقابلات.

منهجية الاستطلاع

• أجرت شركة «إيست أند بارتنرز» (East & Partners)، أكثر من 783 مقابلة مع المستطلعين، بما في ذلك 250 مقابلة مع رؤساء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنوك، في 260 بنكاً رئيساً من مستويات متعددة على مستوى العالم، إلى جانب 393 بنكاً من الأسواق المحلية في أمريكا الشمالية.

• الأسواق المشمولة هي: كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وهونغ كونغ وسنغافورة واليابان وأستراليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ودول شمال أوروبا والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج وأمريكا الشمالية، بما في ذلك بنوك الأسواق المحلية في أمريكا الشمالية.

• المستطلعون هم رؤساء الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية، وكبار مسؤولي تقنية المعلومات والاتصالات ورؤساء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في البنوك.

• بلغ متوسط حجم الأصول للبنوك التي شملها الاستطلاع 344.5 مليار دولار.

• تم إجراء جميع المقابلات مباشرة عبر ما يكروسوفت تيمز أو زووم، بواسطة خبير معتمد في إجراء المقابلات من شركة «إيست». تم تنفيذ العمل الميداني على مدار ثمانية أسابيع، انتهت في يناير 2023.

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