بيع المرحلة الثالثة من مشروع الشقق في مرسى الحمرا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت «الحمرا» شركة التطوير والاستثمار العقاري الرائدة في إمارة رأس الخيمة، عن بيع كامل المرحلة الثالثة من مشروع الشقق السكنية في مرسى الحمرا. ويتزامن هذا الإنجاز مع التقدم في تطوير جزيرة فالكون، التي تعمل المجموعة على تنفيذها، حيث حصلت شركة إينرفو للمقاولات والصيانة العامة على عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية.

وفي إطار التزامها بتقديم تجارب شاملة، تحرص «الحمرا» على وضع الخطط الرئيسة للمشاريع السكنية الراقية وتطوير أصول عقارية عالمية المستوى، كما تسعى إلى بناء شراكات ناجحة مع نخبة من المشغلين الدوليين في رأس الخيمة، بما يُسهم في تعزيز جاذبية الإمارة بين المشترين والمستثمرين.

وتعتبر المرحلة الثالثة من المشروع، التي تم بيعها بالكامل، امتداداً لمشروع الشقق السكنية في مرسى الحمرا، المطل على نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة، في قلب قرية الحمرا، المجمع السكني الحائز على الجوائز، والذي يشتهر بواجهته البحرية والفلل والشقق المطلة على بحيرات خلابة. وباعتباره أول مشروع سكني يحظى بدعم باقة «العيش والعمل»، المقدمة من «الحمرا»، فإنه يقدم عرضاً محدوداً يوفر للمشترين تأشيرة إقامة في الإمارات العربية المتحدة لمدة 12 عاماً، ورخصة تجارية، وتأشيرة شريك مقابل 20 % دفعة أولى، ليضمن المشروع السكني بذلك فرصة مذهلة للمستثمرين والمتخصصين وأصحاب العمل الحر، للعيش والعمل في الإمارات العربية المتحدة.

يقع مشروع جزيرة فالكون وسط «قرية الحمرا»، المجمّع السكني الأكثر استقطاباً للسكان، والحائز على جوائز عديدة، وهو حي سكني راقٍ وحصري، يمتد على جزيرتين متلاصقتين. وقد اختارت المجموعة شركة إينرفو للمقاولات والصيانة العامة لتولي تنفيذ أعمال البنية التحتية لهذا المشروع، وسيبدأ العمل على تنفيذ البناء عند الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

وفي تصريح له، قال بينوي كوريان، المدير التنفيذي لمجموعة «الحمرا»: «نحن سعداء بتحقيق هذا الإنجاز الذي يحظى بالكثير من الأهمية، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الشقق السكنية في مرسى الحمرا. إنه بلا شك دليل على التزامنا بتقديم تجارب فاخرة لعملائنا، وعلى مساهمتنا باستقطاب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى إمارة رأس الخيمة. وهذا يمنحنا الثقة لإطلاق المزيد من المشاريع، ضمن إطار خطة النمو الخمسية، دعماً للنمو الاقتصادي والاستراتيجية السياحية، وتجارب المعيشة الرغيدة في إمارة رأس الخيمة».

تتضمن خطة النمو الاستراتيجية الخمسية لمجموعة الحمرا مشاريع متنوعة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في محفظتها الحالية، ضمن المشاريع الحالية والقادمة. وباعتبارها شركة رائدة في قطاع العقارات على مستوى الدولة، تواصل الحمرا تقديم الخيارات والعروض بتقنيات مبتكرة، ترسخ مكانة رأس الخيمة، كوجهة رائدة للحياة الرغيدة في المنطقة.

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