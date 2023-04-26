«إنتغريت ميدل إيست» ينطلق في دبي 16 مايو

المصدر: دبي - البيان

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تستعد إمارة دبي لاحتضان «إنتغريت ميدل إيست»، المعرض الدولي المخصص للتقنيات السمعية البصرية، لاستكشاف آفاق نمو القطاع، وبناء الشراكات بين خبراء تكامُل النُظُم، وتسليط الضوء على دور التطبيقات السمعية البصرية في تطوير التعليم والتدريب. ويقام هذا الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، من 16 وحتى 18 مايو 2023.

ويمثِّل معرض «إنتغريت ميدل إيست» بنسخته الأولى المنصة الوحيدة من نوعها التي تجمع أهم الخبراء وقادة الفكر في المجال السمعي البصري وقطاع وسائط الإعلام، وتتيح لهم مساحةً للتباحث والحوار والإسهام في تعزيز نمو قطاع الترفيه وغيره من القطاعات الرئيسة في دولة الإمارات.

ويستقطب سوق تكنولوجيا التعليم في المنطقة اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم نظراً لآفاق نموه الكبيرة والفرصة المتنوعة التي يتيحها. وتشير تقارير إلى أن قيمة سوق تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا يُتوقع أن تصل إلى 26 مليار درهم (7 مليارات دولار أمريكي) بحلول سنة 2027. وتحتضن جمهورية مصر العربية العدد الأكبر من شركات تكنولوجيا التعليم على مستوى المنطقة بواقع 1,500 شركة، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتؤدي الشركات الناشئة في المنطقة دوراً محورياً في تطوير حلول تكنولوجيا التعليم بتوظيف أحدث التقنيات، كبلوك تشين والواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والروبوتات. وتعد دولة الإمارات رائدةً في تبني الرقمنة في التعليم والتعليم العالي، وإطلاق مبادرات وبرامج نوعية أرست دعائم منظومة تعليمية تتمحور في شأن المستقبل، وتعدُّ من أكثر المنظومات التعليمية تطوُّراً وأسرعها نمواً على مستوى المنطقة.

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