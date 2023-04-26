ميركاتو يستضيف فعاليات مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي - البيان

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يعود مهرجان دبي للمأكولات إلى ميركاتو ليصبح ميركاتو وجهة الزوار المفضلة الحافلة بباقة متنوعة من عروض المأكولات والعروض المسرحية الترفيهية وأجواء المرح في الفترة من 27 أبريل وحتى 7 مايو.

وزوار ميركاتو على موعد مع خياراتهم المفضلة من مجموعة من المطاعم التي تقدم أطباقاً شهية ومذاقات عالمية تتضمن المطبخ الإماراتي التقليدي، والهندي الحار، والبرغر الأمريكي وبعض النكهات الحديثة. أما عشاق الحلويات فيمكنهم التلذذ بمجموعة مختارة من الحلويات المفضلة لديهم كل ذلك تحت سقف واحد في ميركاتو.

ويستضيف ميركاتو أسبوعين من العروض الحية الترفيهية للعائلة والأطفال معاً في مهرجان المأكولات، ليستمتع الزوار في الأسبوع الأول بالعرض الشيق أرض الحلوى والعرض النابض بالحياة ديابلو الاستعراضي وعرض التزلج في أرض الحلويات وسوف يقضي الأطفال أوقاتاً ممتعة في ورش عمل الرسم على الوجوه.

ويحفل الأسبوع الثاني بعروض جديدة مثل مسرحية أليس في بلاد العجائب والعروض وعرض رولا بولا والعروض الغنائية الفنية عدا عن ورش عمل صنع الأوريجامي والسلايم.

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