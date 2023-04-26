إيرادات «ألفابت» ترتفع إلى 69.8 مليار دولار رغم تراجع إعلانات «جوجل»

المصدر: نيويورك - د ب أ

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ارتفع إجمالي إيرادات «ألفابت» بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 69.8 مليار دولار في الربع الأول، على الرغم من تباطؤ الإنفاق على الإعلانات الرقمية الذي ضرب «جوجل» المملوكة للشركة الأم.

وتعززت أرباح المجموعة بزخم قوي في قسم الحوسبة السحابية.

وبلغت مبيعات إعلانات جوجل 54.5 مليار دولار، أي أقل بقليل من نفس الفترة من العام الماضي. وفي منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل، انخفضت عائدات الإعلانات من 6.87 مليارات دولار إلى 6.69 مليارات دولار.

وبلغ صافي أرباح «ألفابت» في الربع ما يزيد قليلاً عن 15 مليار دولار، بانخفاض 8.4% عن نفس الفترة من العام الماضي. وعاد الانكماش جزئياً إلى أكثر من ملياري دولار من الرسوم المتعلقة بتسريح العمال وتخفيض المساحات المكتبية.

وارتفعت الأسهم بنسبة 4% تقريباً في ساعات ما بعد التداول يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت «ألفابت» عن خطة لإعادة شراء الأسهم تصل إلى 70 مليار دولار.

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