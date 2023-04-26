انطلاق فعاليات منتدى دبي العالمي للشاي

المصدر: دبي - محمد عباس

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انطلقت فعاليات منتدى دبي العالمي للشاي، صباح الأربعاء، الذي يستضيفه مركز دبي للسلع المتعددة في نسخته الثامنة، ويستمر خلال الفترة من 26 إلى 27 أبريل الجاري تحت عنوان «استشراف مستقبل الشاي: من أحدث توجهات المستهلكين إلى استكشاف فرص النمو الجديدة».



ويعتبر منتدى دبي العالمي للشاي واحداً من أهم الفعاليات المتخصصة على خارطة صناعة الشاي العالمية، حيث يشكّل المنتدى منصة عالمية تجمع تحت سقف واحد أبرز الأسماء في صناعة الشاي من حول العالم بما في ذلك منتجي الشاي والموردين والمستثمرين والجهات الحكومية، وذلك لاستكشاف وبحث باقة من موضوعات النقاش الهامة التي تساهم في تشكيل مستقبل صناعة الشاي.



وتتمحوّر الكلمات وموضوعات النقاش حول أهم الاتجاهات في صناعة الشاي العالمية بما في ذلك الجيل الجديد من المستهلكين وتثمين التنوع الثري، والأهمية التراثية والثقافية للشاي بالإضافة إلى الفوائد الصحية للشاي، وصولاً إلى أبرز التحديات التي تواجه الصناعة التي تتمثل في قيود سلاسل التوريد، والتضخّم، وتغير المناخ.



وسوف يستعرض المنتدى أحدث تقنيات صناعة الشاي وسبل تحقيق أكبر قدر من الاستدامة في القطاع. كما سيناقش المنتدى كيفية تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الراهنة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه القطاع بما يضمن تحقيق النمو العالمي.

ويُعد الشاي المشروب الأكثر شعبية واستهلاكاً بعد المياه، ما يجعله واحداً من أكثر السلع تداولاً حول العالم، حيث بلغت القيمة الإجمالية لسوق الشاي في العالم حوالي 50 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 40% خلال السنوات العشر القادمة فقط.

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