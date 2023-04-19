داماك: تقدم ملحوظ في مشروع «صفا ون» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك العقارية، عن تقدم ملحوظ بمشروع «صفا ون دي جريسوغونو» في دبي قرب اكتمال مرحلة أعمال الأوتاد. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، تم الانتهاء من أعمال التدعيم والحفر التي تم منحها، بموجب عقدٍ منفصل، إلى شركة الوطنية لأعمال الأساسات، في إشارةٍ واضحة إلى التطور الملحوظ الذي يشهده سير العمل في هذا المشروع.

وحصلت الشركة ذاتها على حزمة أعمال الأوتاد للمشروع بمدة زمنية وصلت إلى 120 يوماً. ووفقاً للعقد، كانت الشركة مسؤولة عن صب أكثر من 250 عموداً في الأرض، والتي ستشكل القاعدة العميقة لأعمال البناء.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: الانتهاء من أعمال التدعيم والحفر والأساسات يعني أننا قطعنا مرحلة مهمة من مراحل تطوير هذا المشروع، الذي يقع على شارع الشيخ زايد ويوفر إطلالات على حديقة الصفا ومنطقة جميرا. وسيضم المشروع برجين، تزينهما حدائق معلقة تمتد من الطابق الأرضي إلى الدور العلوي.

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