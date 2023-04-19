مركز دبي المالي العالمي يعزز أجواء دبي بأنشطة احتفالية خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مركز دبي المالي العالمي، الوجهة المثالية للحياة العصرية، مجموعة متكاملة من التجارب الترفيهية الاستثنائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك للاستمتاع برفقة أفراد العائلة والأصدقاء.

تنطلق أنشطة العيد في «جيت أفينيو» من 20 أبريل وتستمر حتى 23 أبريل، ويستقبل المركز زواره عبر مدخل المنطقة B ضمن أجواء احتفالية وترحيبية يتخللها تقديم ضيافة العيد التقليدية من القهوة والتمر. واستكمالاً لأجواء الفرح والبهجة، يقدم المركز عروضاً حيّة للموسيقى العربية والتي ستعزف على آلة القانون يومياً عند الساعة 5 و6 و7:15 و8:30 مساءً على مقربة من مقهى D’lish.

ويقدم المركز أيضاً سلسلة من النشاطات اليومية الممتعة للأطفال ينظمها «ذا هابي بوكس» في المنطقة D في «جيت أفينيو» مقابل صالون Hair Creators من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً. ولقاء إنفاق ما قيمته 75 درهماً في أي متجر أو مطعم في المركز المالي، سيحصل الزوار على قسيمة تمكن الأطفال من المشاركة في ورشتي عمل مصممتين لإطلاق قدراتهم الإبداعية، مع إمكانية الانضمام إلى ورشة ممتعة لتزيين حقائب عيد الفطر وأخرى لتزيين الهلال والنجوم المعلقة.

وسيتسنى للزوار التواقين لقضاء عطلة العيد في أجمل الوجهات السياحية العالمية، التوجه لاستشارة فريق موقع السفر الإلكتروني (مسافر. كوم) Musafir.com في الطابق الأرضي من مبنى البوابة لاكتشاف المزيد من الوجهات وعروض العيد التي تمكنكم من الاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية، بدءاً من حجز الرحلات الجوية إلى اختيار الفنادق الممتازة، والتنقل من وإلى المطارات ووجبات الإفطار والمساعدة في الحصول على التأشيرات.

ترقبوا عروضنا وتجاربنا الفريدة في إطار حملة (Surprisingly DIFC) لاستكشاف روائع المركز الذي لا يكتفي باستقطابه الشركات العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية فحسب، بل يمثل أيضاً وجهة حضرية نابضة تنسجم كُلياً مع رؤية دبي الفنية والثقافية والاجتماعية على مدار العام عبر توفير الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المتنوعة وتعزيز الأجواء العائلية، بدءاً من المقاهي المحلية وصولاً إلى المطاعم الحائزة على نجمة «ميشلان» والمتاجر والعلامات التي تلبي أذواق الجميع.

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