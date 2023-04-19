شراكة بين «إنفورما ماركتس» و«إيماريست الإمارات» لدعم معرض سيتريد

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «إنفورما ماركتس»، و«إيماريست الإمارات»، شراكة استراتيجية لدعم مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الفترة من 16 إلى 18 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري. ويبرز هذا التعاون، الدور الذي يقوم به المهندسون البحريون لتحسين أداء السفن، وأثرهم في استمرار التجارة العالمية ودعم الاقتصادات العالمية.

وقال نيكيل إدناني، السكرتير الفخري لـ «إيماريست الإمارات»: تكمن مهمتنا في ضمان الحفاظ على المعايير، وتبادل المعرفة عالمياً، لرفع مستوى الكفاءات المهنية. وهو ما حرصنا على تحقيقه عبر شراكتنا مع مؤتمر ومعرض سيتريد 2023، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الحدث الذي يشكل حاضنة للابتكار، ومنصة تقود الإبداع والتجديد التقني والمهني، عبر الجلسات الحوارية والمناقشات حول مستقبل الصناعة البحرية.

وقال أرشد حسين مدير مبيعات الشرق الأوسط في سيتريد ماريتايم: يحفز هذا التعاون على تبادل المعرفة في تخصصات الهندسة البحرية، وتسليط الضوء على أحدث التوجهات والتقنيات للتغلب على التحديات الحالية. كما ستسهم شراكتنا في استقطاب جمهور أوسع من أعضاء «إيماريست الإمارات»، العاملين في قطاع الشحن والطاقة والتصنيع صيانة السفن، والفحص والتصنيف البحري لفعاليتنا، لتحقيق الهدف الأكبر، المتمثل في تعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها مركزاً بحرياً رائداً عالمياً.

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