100 مطعم بدبي تستعرض فنونها في الطهي خلال «مهرجان دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - البيان

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تطلق «سيتي ووك» و«ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس» مجموعة من العروض المشوّقة لتناول المأكولات في إطار مشاركتهما في «مهرجان دبي للمأكولات»، وهو ما يجعل الزوار يخوضون تجربة تنصهر فيها ثقافات فنون الطهي العريقة، التي تشهدها دبي ويبرع في تقديمها أكثر من 100 مطعم منتشر في أرجاء تلك الوجهتين. وسوف يجد الروّاد أنفسهم يطلبون المزيد من الأطباق الإضافية بمجرّد انخراطهم للمشاركة في مشهد المأكولات النابض بالحيوية والرائع الذي يلبي رغبات وأذواق الجميع.

ليس هناك أفضل من متعة استكشاف الأطباق الشهية في «سيتي ووك» و«ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس» في ظل العروض المتميزة والحوافز التي يطلقانها خلال «مهرجان دبي للمأكولات».

«سيتي ووك»

ويمكن اكتشاف طعم النكهات المدهشة التي يبتكرها الشيف محمد أورس في «بوعز» والانخراط في خوض تجربة فنون طهي الأطباق التركية الشهية التي استحوذت على قلوب عشّاق المأكولات في مختلف أنحاء العالم. تعرّف على النصائح والمهارات التي تجعلك تعدّ فطائر البيدا الخاصة بك وإثارة إعجاب أصدقائك وعائلتك بمهاراتك المكتشفة حديثاً. دع نكهات وروائح أطباق «بواز» الشهية تنقلك إلى عالم المطبخ التركي النابض بالحياة والمتنوع خلال الفترة من 25 و27 أبريل، و2 و4 مايو 2023، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6 مساءً، في سيتي ووك، دبي.

«ميابي سوشي»

انضم إلى الشيف وهو يصطحب المشاركين في جولة للتعرف إلى فن إعداد أطباق السوشي وتعليم كيفية صنع لفائف السوشي اللذيذة. سوف تُتاح أمام الضيوف فرصة إعداد وتذوّق لفائفهم الخاصة في تجربة الطهي التفاعلية هذه. ويشمل العرض إعداد 3 لفائف و2 «نيجيري» مع مشروب منعش لتكتمل الوجبة. تعال واكتشف متعة إعداد السوشي، وانغمس في وليمة لذيذة من النكهات الطازجة اللذيذة، خلال الفترة من 26 أبريل و3 مايو 2023، من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساءً، في سيتي ووك، دبي.

«ذا نودل هاوس»

اكتشف سرّ الذوق الرفيع مع أفضل مذاق في جلسة التدريب على إعداد «ديم سم» في «ذا نودل هاوس». انضم إلى الخبير في إعداد «ديم سم» في «ذا نودل هاوس»، الشيف كوكو، واكتشف أسرار تحضير الحلويات اللذيذة. انغمس في رحلة لذيذة وتقنيات متشابكة. خض تجربة طعام لا مثيل لها وابتكر مذاقات لا تُنسى من «ديم سم» التقليدي في أفضل حالاته، خلال الفترة من 28 و29 أبريل، 5 و6 مايو 2023، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6 مساءً، في سيتي ووك، دبي.

«كافيين كوفي روستر»

يمكنك دعوة جميع محبي القهوة الصغار والكبار الذين يستمتعون بإعداد القهوة لزيارة «كافيين كوفي روستر» للمشاركة في ورشة عمل مجانية مدتها ساعة واحدة تستكشف خلالها الفروق الدقيقة في 4 طرق تحضير مختلفة. تعرف على أهمية طحن حبوب القهوة ودرجة حرارة الماء عند عملية التحضير، وكيفية تحقيق الإعداد المثالي للمذاق من مصادر القهوة المختلفة. انغمس في فن تحضير القهوة وارتق بمهاراتك في طريقة إعدادها في المنزل نحو آفاق جديدة من خلال هذه الورشة التثقيفية والجذّابة، خلال الفترة من 27 و29 أبريل 2023، من الساعة 6 حتى الساعة 7 مساءً في 27 أبريل، ومن الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة 2 بعد الظهر في 29 أبريل، في سيتي ووك بوليفارد، المبنى 11B.

«فينسي دولسي»

اكتشف أسرار إعداد «تيراميسو فينسي» مع طاهي الحلويات في «فينسي دولسي»، أومكار أوميش جوسافي. انضم إلى تجربة عملية وتعلم الوصفة المميزة للحلوى اللذيذة. بتوجيه من المدرب، سوف يتقن الضيوف فن إعداد هذا المذاق الإيطالي الكلاسيكي. بعد انتهاء الجلسة التدريبية، سوف يستمتع الضيوف بإبداعاتهم اللذيذة وتذوق نكهات تيراميسو مع فنجان من القهوة، خلال الفترة من 22 و23 أبريل و6 و7 مايو 20233، من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 5:30 عصراً (3 فترات زمنية)، في سيتي ووك بوليفارد، مبنى 8.

«سعيد دال 1923»

ويمكن الاستمتاع بتجربة النكهات اللذيذة في «سعيد دال 1923» مع قائمة مأكولات متميّزة مقابل 85 درهماً للشخص الواحد شاملةً المقبلات وطبق رئيسي من البيتزا أو المعكرونة، بالإضافة إلى طبق الحلوى الرائع و«جار كيك سعيد». تذوّق الوجبات على مدرا اليوم حتى 6:30 مساءً، تعال واستمتع بالأطباق الشهية في «سعيد دال»، في سيتي ووك، دبي.

«ذي بِت هاوس أوف باربيكيو»

ويمكن الاستمتاع بعرض كل ما يمكنك تناوله من اللحوم في «ذي بِت هاوس أوف باربيكيو» يومياً من الساعة الواحدة ظهراً حتى وقت الإغلاق، وذلك مقابل 180 درهماً للشخص للبالغ.

يمكن للأطفال دون سن الخامسة من العمر تذوق وجبة مجانية من قائمة مأكولات مختارة خاصة بالأطفال. لا تدع الفرصة تفوتك للاستمتاع بتجربة طعام مبهجة مع جميع أفراد العائلة، حيث يوجد شيء يرضي أذواق الجميع، الساعة الواحدة ظهراً، في سيتي ووك بوليفارد، مبنى 14

«بوتشا ستيك هاوس آند غريل»

ويمكن الاستمتاع بقائمة مأكولات محددة مؤلفة من 3 أطباق، شاملة مشروب غازي مقابل 170 درهماً للشخص الواحد. اجعل يومك غنياً بالبهجة وتناول المأكولات اللذيذة والأطباق الرائعة وانغمس في تجربة لا تُنسى مع قائمة مأكولات «بوتشا» المتميّزة اللذيذة، في سيتي ووك، دبي.

«ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس»

ويمكن الاستمتاع بأوقات التخفيضات من الساعة 4 عصراً كل يوم من الاثنين إلى الخميس. يقدم «فراتيلي لا بافولا» في «يوم السيدات» خصماً بنسبة 25 % عند إنفاق 150 درهماً كحد أدنى لشخصين أو أكثر من الاثنين إلى الخميس. يتوفر الغداء أيضاً مقابل 90 درهماً مع قائمة مأكولات خاصة، كل يوم من الاثنين إلى الخميس، الساعة 4 عصراً، في «ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس»، دبي.

«إيتالي آت ذا بييتش»

توجه إلى «إيتالي آت ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس»، للاستمتاع بتجربة طعام خاصة مع مشروب منزلي مجاني عند طلب وجبة. إنها الطريقة المثالية لإضفاء القليل من الأشياء الرائعة إلى أي وجبة من دون تكلفة إضافية. لكن المسألة في «إيتالي» لا تتعلق فقط بالطعام، فهذا المطعم يقدم أيضاً للزوار تجربة تثقيفية فريدة، حيث يمكن للجميع التعرف إلى التاريخ والأصول والأشخاص الذين يقفون وراء المكونات المستخدمة. انغمس في ثقافة المأكولات مع جلسات التدريب الأربع الخاصة المناسبة لجميع الأعمار، بما في ذلك دروس الطهي وورش التعرف إلى المشروبات المنزلية ودروس إعداد الكوكتيلات، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالأطفال.

مطعم «فينسي»

استفد من أوقات التخفيضات واحصل على خصم 30 % على فاتورتك اعتباراً من الساعة 3 بعد الظهر ولغاية الساعة 6 مساءً كل يوم من الاثنين إلى الخميس. استمتع بالمشروبات والوجبات الخفيفة المفضلة لديك بسعر مخفض خلال هذا الوقت. لا تفوت هذه الصفقة الرائعة، من الاثنين إلى الخميس من الساعة 3 بعد الظهر

«فينسي دولسي»

هل تبحث عن صفقة رائعة لتستمتع بها مع أصدقائك وعائلتك؟ لا تنظر إلى أبعد من عرض أوقات التخفيضات الترويجي في «فينسي دولسي» كل يوم من الاثنين إلى الخميس خلال «مهرجان دبي للمأكولات»، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم 30 % على إجمالي الفاتورة.

كل يوم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساءً في «ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس»، دبي

«هاريكاينز غريل آند بار»

احصل على خصم مقطوع بنسبة 20 % على أي عملية شراء مع هذا العرض عند تناول الطعام في «هاريكاينز غريل آند بار» خلال مهرجان دبي للمأكولات، في «بافيليون» في «ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس»، دبي

«بيتزاريا دا ميكليه»

انضم إلى جلسة تدريب على إعداد البيتزا الإيطالية في 4 مايو عند الساعة 5 عصراً وتعلم كيفية تحضير البيتزا الإيطالية الأصيلة من الصفر، سوف يقوم الطاهي الذي يتمتع بخبرة عريقة في «بيتزاريا دا ميكليه» بإرشاد المشاركين خلال كل خطوة من العملية، بدءاً من إعداد العجين المثالي إلى اختيار المكونات الطازجة وصولاً إلى الحصول على الطبقة المقرمشة واللذيذة. إنها تجربة مثالية لمحبي البيتزا على اختلاف مستوياتهم ومهاراتهم. لا تفوت هذه الفرصة لتصبح صانع بيتزا محترفاً. الخميس 4 مايو من الساعة 5 عصراً في «ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس»، دبي.

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