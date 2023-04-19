«الفطيم للسيارات» تفتتح «ذا زون» في سيتي ووك

المصدر: دبي – البيان

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كشفت مجموعة الفطيم للسيارات عن الافتتاح الرسمي لمركز السيارات التجريبي الذي يحمل اسم قاعة عرض «ذا زون» من مجموعة الفطيم في سيتي ووك دبي، بما ينسجم مع المساعي المستمرة التي تبذلها العلامة لتوفير تجارب جديدة تركز على الزبائن في المقام الأول.

ويتيح المركز المرة الأولى في المنطقة لسكان الإمارات فرصة التعرف إلى كامل منظومة الفطيم للسيارات بدلاً من حصر التجربة بسيارات علامة تجارية واحدة، إلى جانب الحلول والخدمات الخاصة بمجموعة الفطيم للسيارات على مدار العامين المقبلين.

وعمدت مجموعة الفطيم في أثناء تأسيس المركز إلى دمج منهجياتها الرقمية والمتمحورة عن الزبائن ومنهجيات نمط الحياة لتوفير مساحة ديناميكية تناسب تجارب مختلف العلامات التجارية. وتعكس قاعة عرض ذا زون من مجموعة الفطيم تنوع احتياجات الزبائن في الوقت الراهن، إذ دوماً ما يطلبون من العلامات التجارية تجارب جديدة ومتميزة، إلى جانب رغبتهم في التفاعل مع الابتكارات الجديدة واستكشاف مفهوم النقل خدمةً إضافة إلى التعرف إلى العديد من قاعات العرض الجديدة.

وتعتزم مجموعة من الشركات عرض منتجاتها في المركز في العام الجاري، ومنها علامة بي واي دي الجديدة وعلامتا تويوتا ولكزس الشهيرتان وعلامة هرتز العالمية. وتعتزم مجموعة الفطيم تحويل فعالية افتتاح المركز إلى تجربة تفاعلية استثنائية بعرض سيارة جراند واجونير الجديدة كلياً. وتقع قاعة عرض ذا زون من مجموعة الفطيم في المبنى رقم 10 في سيتي ووك بوليفارد.

وتُعرض سيارة جراند واجونير الجديدة كلياً في قاعة عرض ذا زون من مجموعة الفطيم، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم والأحدث والأكثر فخامةً في تاريخ علامة جيب العريق الممتد ثمانية عقود. وتتميز جراند واجونير بمحرك هيوريكين I6 توربو المزدوج على شكل I وبسعة 3 ليترات، مع قوة دفع تبلغ 493 حصاناً وعزم دوران يبلغ 670 نيوتن متر، ما يجعلها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأقوى لدى علامة جيب. وتحتوي السيارة على مجموعة من المزايا المتطورة والحديثة، ومن ذلك نظام الركن الأوتوماتيكي ونظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف والانطلاق ونظام إدارة المسار النشط والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ مع تحديد موقع المشاة وراكبي الدراجات.

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