«هوندا سيفيك تايب آر» الخارقة في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة الفطيم للمشروعات التجارية - هوندا عن توفر سيارة سيفيك تايب آر الأسرع على الإطلاق في جميع أنحاء الإمارات. ويرتبط طراز سيفيك تايب آر بشكل وثيق مع سباقات السيارات، وسرعان ما اكتسبت السيارة شهرة واسعة مع إطلاقها للمرة الأولى على مستوى العالم. كما يؤكد إطلاق هذه السيارة على سعي هوندا لإعادة تصور مفهوم الأداء الرياضي الحقيقي، والارتقاء بسوية متعة القيادة إلى مستويات جديدة.

ويأتي إطلاق سيارة سيفيك تايب آر الجديدة ضمن استراتيجية هوندا لإطلاق السيارات الحديثة والرياضية، وهي تمثل أولى السيارات الجديدة التي سيتم إطلاقها في المنطقة، حيث تقدم مزيجاً فريداً من الخصائص الديناميكية المميزة والقوة العالية.

كما تتميز السيارة بأبعاد خارجية تعزز القوة وبتصميم يحسن خصائص الديناميكا الهوائية، بالإضافة إلى قمرة قيادة تركز على السائق مع وضع القيادة +R المخصص ومحرك توربو من طراز i-VTEC سعة 2.0 لتر بقدرة 315 حصاناً، إلى جانب قدرات الدفع الأمامي الأسرع على الإطلاق في سيارات سيفيك تايب آر.

وتتميز السيارة بنظام الاستشعار الفائق من هوندا، وهو نظام مساعدة السائق الأحدث على الإطلاق، وتقنية السلامة المتقدمة مع 10 وسائد هوائية بما فيها وسائد هوائية جانبية خلفية، بالإضافة إلى نظام Honda Log R الجديد الذي يراقب البيانات المرتبطة بالأداء في الوقت الفعلي.

وتستعرض العلامة خلال فعالية الإطلاق مراحل تطور طراز تايب آر، وتؤكد التزامها بتوفير السيارات الحديثة والرياضية في سوق دولة الإمارات.

وتتوفر سيارة سيفيك تايب آر بخمسة ألوان خارجية (الأبيض الناصع والأزرق اللامع والأسود الكريستالي اللامع والأحمر المميز والرمادي اللامع)، ولون داخلي واحد) مقاعد باللونين الأحمر/ الأسود مع سجادة من الجلد.

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