وضع حجر الأساس لمركز إقليمي لـ«إمتيل» في أبوظبي باستثمارات 184 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أمس مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - «مجموعة كيزاد»، وشركة «إمتيل» عن وضع حجر الأساس لإحدى أكبر المنشآت في العالم للتصنيع والتوزيع والأبحاث والتطوير الخاصة بوحدات الألياف المنفوخة وحلول شبكات التوصيل في أبوظبي. ويمثّل وضع حجر الأساس بداية المرحلة الأولى، التي هي ضمن ثلاث مراحل لتطوير منشأة إمتيل، وستشرف على تطويرها مجموعة كيزاد بموجب اتفاقية البناء حسب الطلب، حيث تعتزم إمتيل استثمار نحو 50 مليون دولار (184 مليون درهم) على تلك المراحل الثلاث.

وتعمل شركة «إمتيل» على تعزيز مستويات الخدمة لقاعدة متعامليها المتنامية في أسواق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، والتي تضم إلى جانب الإمارات مصر والأردن والمغرب وعمان والسعودية والفلبين وتايلاند وإندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال محمد الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: هذه لحظة فارقة لكل من كيزاد وإمتيل، مع بدء أعمال تطوير مقر إمتيل الجديد في أبوظبي. وتماشياً مع شعارنا الذي نرفعه في كيزاد «نستمع إليك ونلبي احتياجاتك ونساعدك على تحقيق أهدافك»، فإننا سنقوم بتطوير هذه المنشأة بموجب خدمة البناء حسب المتطلبات، التي توفر لمتعاملينا حلولاً مخصصة تتناسب مع احتياجات أعمالهم، من حيث الميزانية والمواصفات المطلوبة.

قال طوني رودجرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمتيل»: يسرنا بدء العمل في تطوير منشأتنا الجديدة في أبوظبي، التي ستضم منشأة التصنيع ومركزاً للتوزيع، ومركزاً للبحث والتطوير. ونفتخر في إمتيل بقدراتنا على مجال البحث والتطوير، ومواصلة تقديم حلول مبتكرة للألياف المنفوخة عالية الجودة، وتعد إمتيل رائدة على مستوى العالم في مجال أعمالها وتصدير حلولها إلى أكثر من 100 دولة. ويعزز هذا الاستثمار التزامنا تجاه دولة الإمارات ومتعاملينا في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

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