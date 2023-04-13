«ستروين سي 5 إيركروس».. رياضية متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت الطرازات الجديدة من «ستروين سي 5 إيركروس» في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، كما تمتعت بتصميم خارجي أنيق يبرز أحدث الأفكار لدى الصانع الفرنسي العريق.

وتحتوي السيارة، التي طرحتها شركة الرستماني التجارية، الوكيل الحصري لسيارات «ستروين» في الإمارات، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إخراج قوة قدرها 165 حصاناً، و240 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ 6 سرعات.

وبلغت القياسات الهيكلية لسيارة «ستروين C5 إيركروس» بنسبة طول قدرها 4500 مم، وعرض يبلغ 2 متر، و1689 مم للارتفاع، وقاعدة عجلات بطول 2730 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين قياسية يبلغ قياسها 580 لتراً، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة نحو 7 لترات عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر في الساعة.

وقد تم تجهيز السيارة بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، ومنها فرامل «ABS» مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، وفرامل يد كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة عند المرتفعات، ومرايات جانبية كهربائية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، مع مثبت سرعة ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، منظومة الوسائد الهوائية.

وتضمنت السيارة أبرز التعديلات والتجهيزات التي زودت في تلك الفئة هي تغير إضاءة المصابيح الأمامية إلى «Eco-Led»، تحتوي على تجهيزات وكماليات عدة، ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، النظام الذكي لركن السيارة، فتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، حساسات إضاءة، وشاشة عدادات 4.2 بوصات، وشاشة وسائط 8 بوصات.

ودعمت طرازات السيارة بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مصابيح أمامية وخلفية «ليد»، وإضاءة نهارية «ليد»، وحساسات إضاءة ومطر للمساحات الأمامية، وطي المرايات الجانبية كهربائياً مزودة بإشارات جانبية «ليد»، وفتحة سقف بانوراما، وفتح وغلق باب الشنطة الخلفية أوتوماتيك.

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومخارج «يو إس بي»، وإمكانية التحكم في الصوت عبر عجلة القيادة وربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي وشاشة وسائط 10 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز