متحف المستقبل يستضيف قمة «الآلات تستطيع أن ترى» 2 مايو

المصدر: دبي ـ البيان

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من المقرر أن يستضيف متحف المستقبل في دبي فعاليات القمة العالمية السنوية «الآلات تستطيع أن ترى»، المزمع انعقادها في 2 مايو المقبل، والتي تحظى بدعم وزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتستهدف الفعالية جمع نخبة من الخبراء المعروفين عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، فيما ستشهد حضور عدد كبير من المستثمرين والمهتمين بالتكنولوجيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث مستقبل الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.

جدير بالذكر أن المشاركة في القمة مجانية، حيث يمكن للوفود حضورها بشكل افتراضي أو شخصي في متحف المستقبل.

وتتضمن القمة جلسة حوارية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي: ماذا بعد»، تتناول التطور الإقليمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، ويشارك بها مسؤولون حكوميون من بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتباحث حول التحديات المستقبلية التي تواجه الصناعة، إلى جانب إمكانات تطبيق تقنيات الرؤية الحاسوبية على مستوى الدول.

وتشمل قائمة المتحدثين في قمة «الآلات تستطيع أن ترى»: «سيرجي بيلونجي»، بروفسور في جامعة كوبنهاجن، و«دانييل كريمرز»، بروفسور في جامعة ميونخ التقنية بألمانيا، و«برنارد إس غانم»، بروفسور في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، و«هاو لي»، بروفسور مشارك في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و«مانوهار بالوري» مدير أول في شركة «ميتا»، و«فيرناندو دي لا توري» بروفسور في جامعة كارنيغي ميلون، و«فيليب تور» بروفسور في جامعة أوكسفورد، وكبير العلماء في شركة البرمجيات الحاسوبية «FiveAI».

وقال «ألكسندر خانين»، مؤسس قمة «الآلات تستطيع أن ترى»: «خلال الأعوام القليلة الماضية، راكمت القمة خبرة مذهلة في مجال إنشاء وتطوير مجتمع دولي، يضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. ويسعدنا استضافة القمة في دبي لهذا العام. حيث ستساعد القمة في المساهمة على نحو فعّال في تطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

ويستضيف الحدث كل عام «تحدي التعرف على المنتج البصري»، وهي مسابقة دولية عبر الإنترنت في مجال البحث عن المنتجات باستخدام الصور. حيث تتمثل المهمة في ابتكار خوارزميات وصفية للتمييز بين أنواع مختلفة من الأجسام الموصوفة في صور. وسيحصل الفائزون على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار، إضافة إلى فرصة عرض حلولهم خلال حفل توزيع الجوائز في القمة. علماً أن باب القبول للمشاركة مفتوح حتى 16 أبريل الجاري.

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