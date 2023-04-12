آلاف الزوار لـ«ليالي رمضان» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يواصل معرض «ليالي رمضان 2023»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعالياته مستقطباً الآلاف من الزوار في الأسبوع الأول من انطلاقه، ليؤكد الحدث مكانته كأبرز وجهات التسوق والترفيه الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة والعروض الترويجية التي ترضي أذواق زواره، وتوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية، في ظل مشاركة 170 عارضاً من كبار تجار التجزئة وأكثر من 500 علامة تجارية.

ويحفل المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 21 أبريل الجاري، ضمن فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة»، ببرنامج ثري بمفاجآت التسوق المبهرة والأنشطة الترفيهية المتميزة والجوائز والهدايا القيّمة، وسيكون هناك في الأيام المقبلة المزيد من الأمسيات الممتعة، إلى جانب تخفيضات حتى 75 % على المنتجات.

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