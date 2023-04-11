تكريم جهود تمكين الأمن السيبراني بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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حصل معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، على جائزة «تمكين النمو في قطاع الأمن السيبراني»، التي قدمها الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أخيراً خلال فعاليات جيسيك جلوبال 2023، بالإضافة إلى جائزة «أفضل مزود للتدريب على الأمن السيبراني» خلال قمة الاستراتيجيات السيبرانية 2023.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الإمارات إلى إيجاد بنية تحتية سيبرانية تتسم بالأمان. وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: «نقص الموارد البشرية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني واحد من أبرز التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن تحظى جهودنا بالتقدير، لنواصل العمل على إغلاق هذه الفجوة. ونتطلع إلى مزيد من المساهمة بتمكين نمو قطاع الأمن السيبراني بالمنطقة».

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