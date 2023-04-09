«مرسيدس جي إل أيه».. أداء رياضي مليئة بالابتكارات

المصدر: دبي - البيان

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تقوم «مرسيدس-بنز» بترقية كبيرة لمجموعة سيارات «جي إل أيه إس يو في» المدمجة، وذلك عبر ابتكارات متعددة وأنظمة سلامة قياسية أكثر شمولًا. هذا وتعزز شبكة المبرد الجديدة بفتحاتها الرأسية وجنيحاتها الأفقية المظهر القوي للسيارة. في حين يعطي الغطاء الأمامي السيارة مظهرًا جريئًا وشخصية مفعمة بالثقة بفضل انحناءاته الثابتة والأنيقة. كما يعكس الشكل الجديد للمصد الأمامي جينات سيارات «جي إل أيه» وانتمائها إلى عالم الطرقات الوعرة.

يضاف إلى ذلك نظام إضاءة حديث على مستوى مصابيح LED الأمامية القياسية عالية الأداء ومصابيح LED الخلفية. هذا وتقوم مرسيدس-بنز بتوسيع خياراتها مع لون الطلاء الجديد الأزرق الطيفي Spectral Blue وأربعة تصاميم إضافية للعجلات. أما في ما يتعلق بالمواصفات الأساسية، تتمتع سيارة «جي إل أيه» الجديدة بعجلات مقاس 17 بوصة لامعة باللون الأسود مصنوعة من سبائك ألومنيوم خماسية الأضلاع المزدوجة بأسطح منحوتة وشديدة اللمعان. كما تتوفر عجلات مقاس 18 إلى 20 بوصة كخيار إضافي.

ولا شك أن إحدى أبرز مزايا الإضافات الجديدة التي طرأت على التصميم الداخلي هي الشاشة المزدوجة المنفصلة. كما تضم السيارة حاليًا شاشة عرض خاصة بأجهزة القياس مقاس 7 بوصات وأخرى مقاس 10.25 بوصات كتجهيز قياسي، إضافة إلى شاشة الوسائط المتعددة على الترتيب. كما تتيح السيارة خيار شاشتين عريضتين مقاس 10.25 بوصات. وتوفر هذه الشاشات تجربة مفعمة بتقنيات عالية وتعزز كذلك الآفاق الهندسية الواعدة. أما عجلة القيادة من الجيل الحالي فهي مكسوة بالجلد كتجهيز قياسي؛ في حين تأتي مكسوة بجلد ARTICO المصنوع يدويًا كخيار بديل. كما تم توفير عجلة قيادة قابلة للتدفئة للمرة الأولى في خط AMG.

وتم تجهيز السيارة الجديدة بمقاعد مريحة كتجهيز قياسي، مكسوة بجلد ARTICO المصنوع يدويًا، وقماش مطرز بدرزات متباينة ثلاثي الأبعاد باللون الأسود.

وقامت مرسيدس-بنز بترقية كبيرة على مستوى المعدات القياسية لسيارات «جي إل أيه» وضبطت معايير منطق العرض بدقة أكبر لتلبية متطلبات العملاء الخاصة. على سبيل المثال، بالإضافة إلى عجلة القيادة المكسوة بالجلد ومصابيح LED الأمامية، تضم المعدات الأساسية مساعد الضوء العالي، وكاميرا الرجوع للخلف وباقة USB. كما يتلقى العملاء ابتداءً من الإصدار المطوّر (Progressive) فما فوق، باقة ركن السيارة وباقة المرآة. ويتم تجميع المعدات الوظيفية الأخرى في باقات مستوحاة من تجارب فعلية لسلوك العملاء. أما بالنسبة لمزايا التصميم مثل الألوان والتنجيد الداخلي والتفاصيل والعجلات، فيمكن لمن يهمه الأمر تجهيز المركبة بشكل فردي كما يحلو له.

وتتضمن السيارة الآن أحدث جيل من نظام MBUX مع أساليب عرض مصممة حديثًا: في حين يوفر الخيار الكلاسيكي جميع المعلومات المهمة للسائق. هذا ويخطف الخيار الرياضي الأضواء بعداد سرعة ديناميكي. أما الخيار السري فإنه يضمن اختزال شاشة العرض في حدود المحتوى الأساسي. وتماشيًا مع وضعيات الملاحة والمساعدة والخدمات الثلاث بالإضافة إلى درجات الألوان الـ 10 للإضاءة المحيطة، هناك العديد من الخيارات المخصصة حسب رغبة كل عميل. لا تزال جميع الوظائف السابقة مثل الوسائط المتعددة والهاتف والمركبة وغيرها متاحة، ويمكن تشغيلها ببساطة عبر شاشة اللمس أو الأزرار على عجلة القيادة.

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