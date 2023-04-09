«علي وأولاده» أفضل وكيل لـ«أودي الشرق الأوسط» للعام الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة علي وأولاده، الوكيل الرسمي لسيارات «أودي» في أبوظبي والعين، عن حصولها للعام الثاني على التوالي على جائزة «أفضل وكيل للعام» ضمن وكلاء «أودي» في الشرق الأوسط، وذلك في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم في الإمارات الأسبوع الماضي والذي يتم فيه تكريم وكلاء العلامة التجارية المميزين على مستوى المنطقة.

يأتي هذا التكريم دليلاً على التزام شركة «علي وأولاده» بتقديم أعلى مستويات الخدمة والتي تتوافق مع المعايير القياسية التي تحرص علامة «أودي» التجارية على تحقيقها في جميع الأسواق. وقد حصلت «علي وأولاده» على ست جوائز إضافية تشمل أفضل فريق مبيعات في العام، وذلك للسنة الثانية على التوالي؛ وأفضل فريق سيارات مستعملة؛ وأفضل فريق تسويق في العام؛ بالإضافة إلى جائزة المركز الثاني كأفضل فريق لخدمات ما بعد البيع. كما حصل معرض روضة أبوظبي ومعرض العين على جائزة «أفضل خدمة مبيعات»، وذلك بفضل جهود كل من يزن غانم، تنفيذي مبيعات أول، وسعيد يونس، تنفيذي مبيعات، في كل من المعرضين على الترتيب.

وقال المدير العام لـ«أودي أبوظبي» مارك أوستن: يتوقع عملاؤنا عند زيارتهم لصالات العرض الحصول على خدمات بمواصفات عالمية والتي تحرص «أودي» على تحقيقها في جميع نقاط التواصل مع العملاء، مما يُحملنا المزيد من المسؤولية لتقديم أعلى مستويات الخدمة بما يتوافق مع معايير العلامة التجارية. وأضاف: فخورون بجميع الإنجازات التي حققناها في عام 2022، والتي لم تكن ممكنة لولا العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي بذلها فريقنا المتميز، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في عام 2023.

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