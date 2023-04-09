«ماكلارين دبي» تسلم أولى الدفعات «أرتورا» الجديدة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ماكلارين دبي»، الوكيل والشريك الرسمي لماكلارين أوتوموتيف، عن بدء تسليم أولى دفعات سيارة «أرتورا» الخارقة في السوق الإماراتية. وبمناسبة ظهورها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط تم تصميم وتصنيع سيارة هجينة وفقاً لرؤية هندسية مختلفة كلياً والتي توفر أعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة والأداء الفائق.

وقال مازن النشار، مدير عام ماكلارين دبي: يسعدنا تقديم سيارة «أرتورا» لأول مرة في الشرق الأوسط ونسعى لتلبية طلب عملائنا الذين ينتظرون هذه الطراز الاستثنائي بفارغ الصبر. وأضاف: «لاقت السيارة استحساناً كبيراً من العملاء ونتطلع إلى رؤيتهم خلف عجلة قيادة هذه السيارة الهجينة التي تجمع أحدث التقنيات والأداء الخارق معاً.

جدير بالذكر أن هذه السيارة الثورية ذات الأداء الخارق تمتلك جميع المواصفات المذهلة التي تتميز بها علامة ماكلارين. وبفضل أنظمة القيادة من علامة ماكلارين التجارية والخيارات المتطورة التي تركز على السائق، توفر «أرتورا» ديناميكيات قيادة استثنائية، وانبعاثات كربونية أقل، بالإضافة إلى قدرتها على التحول إلى النظام الكهربائي بشكل كامل.

كما يمكن لسيارة «أرتورا» الهجينة والخفيفة الوزن التبديل بين مصدري الطاقة البنزين والكهربائية بطريقة سلسة ومبرمجة بما يحقق أقصى استفادة من كلا مصدري الطاقة، فينتج عن ذلك قوةً مذهلة تصل إلى 680 حصاناً، بالإضافة إلى وجود محرك كهربائي مدمج تصل قوته إلى 95 حصاناً والذي من شأنه تزويد السيارة بعزم دوران 225 نيوتن متر.

وتابع النشار: نحن سعداء ببدء عمليات التسليم في السوق الإماراتية التي لا تزال تشهد زيادةً كبيرةً في الطلب على السيارات الخارقة والمركبات الهجينة. وأضاف: «لعبت الحكومات في المنطقة دوراً كبيراً في الترويج للمركبات الكهربائية والاستثمار في البنية التحتية، مما يُمكن العملاء من الاختيار بين الكفاءة والأداء، وهو ما تجمعه «أرتورا» في سيارة واحدة».

فضلاً عن ذلك، تم تصميم سيارة «أرتورا» وفق هيكل ماكلارين الكربوني ذو الوزن الخفيف (MCLA)، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية فيما يتعلق بتصميم هياكل السيارات، كما تم تزويدها بمحرك بنزين هجين V6 معزز بشاحن توربيني مزدوج، مع ناقل حركة بثماني سرعات ومحرك كهربائي مدمج. وبوزن أقل بـ 50 كجم من أي محرك V8، يُنتج محرك السيارة أعلى قوة حصان لكل لتر/ كيلوجرام بالمقارنة مع أي محرك V6 في السوق. كما إن أقصى سرعة للسيارة تصل لـ 330 كم في الساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في غضون 3.0 ثوانٍ فقط؛ ومن 0 إلى 200 كم / ساعة في غضون 8.3 ثوانٍ.

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