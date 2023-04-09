الإمارات الثانية ضمن أكبر بنوك المنطقة في القيمة السوقية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فوربس الشرق الأوسط» أن بنوك الإمارات تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر مصارف المنطقة في القيمة السوقية. جاء ذلك ضمن قائمة تم نشرها لأكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 50 بنكاً 548.1 مليار دولار.

وتصدر مصرف الراجحي السعودي القائمة، بقيمة سوقية 75 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر بنك في المنطقة، يليه البنك الأهلي السعودي في المركز الثاني بـ56.4 مليار دولار، ثم مجموعة بنك قطر الوطني في المركز الثالث بـ42.8 مليار دولار، وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 42.4 مليار دولار.

وتشتمل قائمة هذا العام على بنوك تعمل في 10 أسواق عبر المنطقة. وتهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكاً، تمثل حوالي 82 % من القائمة. بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلاً بواقع 10 بنوك لكل منهما، وتشكل الدولتان 40 % من التصنيف.

في حين بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية 223.5 مليار دولار. ووصلت قيمة المصارف الإماراتية في القائمة إلى 121.2 مليار دولار، و81.3 مليار دولار لـ8 بنوك قطرية، و76.2 مليار دولار لـ7 مصارف من الكويت.

وذكرت «فوربس» أن البنوك في المنطقة تدعم استثمارات التمويل المستدامة وتعمل على تأمين الصفقات لتعزيز استثمارات العملاء الموفرة للطاقة، وقالت: وقع بنك دبي التجاري اتفاقية شراكة مع شركة «شرف دي جي للطاقة» لتمكين العملاء من إنتاج الطاقة النظيفة، من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الخاصة بشركة الطاقة على أسطح منازلهم، وتمويلها عبر باقات تمويل بنك دبي التجاري المستدامة والرقمية.

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