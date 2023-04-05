تراجع الأسواق العالمية ترقباً لبيانات اقتصادية والنفط ينخفض

المصدر: عواصم – وكالات

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تراجع أداء الأسواق العالمية اليوم، حيث انخفض مؤشر قياس أداء الأسهم الآسيوية في ظل المخاوف المستمرة بشأن صحة البنوك الأمريكية، والتي أدت إلى قطع أربعة أيام متتالية من المكاسب في وول ستريت، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، كما تراجعت أسعار النفط، أمس، رغم انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام والوقود الأمريكية، إذ تُقيّم السوق الآفاق الاقتصادية المتدهورة في ظل خطة مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج.

الأسهم الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في ظل تحفظ المستثمرين بعدما أشارت بيانات إلى تعافٍ أضعف من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 بالمئة مع تراجع مؤشر السلع والخدمات الصناعية 2.1 بالمئة.

وحد من الخسائر صعود مؤشر قطاع المرافق 1.6 بالمئة ومؤشر شركات الرعاية الصحية 1.7 بالمئة مع تسجيل المؤشرين أعلى مستوياتهما منذ أغسطس 2022 وسط عدم يقين اقتصادي متزايد.

وبالرغم من الأداء القوي للأسهم الأوروبية في بداية العام فقد تراجعت الشهر الماضي مسجلة أسوأ أداء لها في شهر مارس منذ 2020، إذ غذت الاضطرابات المصرفية التي وقعت في الآونة الأخيرة المخاوف بشأن النمو العالمي وخيّمت بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف من الركود على التوقعات لأسعار الفائدة بالمنطقة.

وتراجع سهم يو.بي.إس 1.3 بالمئة في الوقت الذي سعى فيه البنك السويسري لطمأنة المستثمرين بشأن قدرته على جعل استحواذه غير المتوقع على منافسه كريدي سويس ناجحاً ومفيداً لمساهميه.

السوق اليابانية

وتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، لتتخلى عن أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بعد صعودها لنحو ثلاث جلسات متتالية.

ونزل مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 1.68 في المئة ما يعادل 474.16 نقطة ليغلق عند مستوى 27813.26 نقطة.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.92 في المئة توازي 38.9 نقطة ليغلق عند مستوى 1983.84 نقطة.

سوق النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.6 % إلى 84.45 دولاراً للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 80.13 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، أمس، إن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع بواقع 3.7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 470 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 4.1 ملايين برميل و3.6 ملايين برميل على التوالي.

وحذر جيمي ديمون، رئيس «جيه بي مورغان» في خطاب سنوي واسع النطاق إلى المساهمين، من أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة التي دفعت الأسواق إلى الانهيار الشهر الماضي ستظل محسوسة لسنوات.

وقالت آمي كونغ، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «باريت آسيت مانجمنت»، على تلفزيون بلومبرغ: «أعتقد أن جيمي محق؛ بمعنى أن هذا قد لا يكون آخر قناع يتم إسقاطه.. ستكون هناك تداعيات أوسع على أسعار سوق الأسهم بالإضافة إلى الأرباح».

أظهر مسح وزارة العمل الأمريكية عن الوظائف الشاغرة ودوران العمالة يوم الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت في فبراير إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2021، حيث جاءت القراءة أقل من كل التقديرات في استطلاع بلومبرغ.

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