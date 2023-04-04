«جميرا دار المصيف» ينهي تجديد 7 فلل ملكية ضمن منتجع مدينة جميرا

المصدر: دبي - البيان

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كشف جميرا دار المصيف، الفندق الفاخر الغني بالأجواء الدافئة في مدينة جميرا، عن اكتمال أعمال تجديد الفلل الملكية السبع الحصرية، وعودتها إلى استقبال ضيوفها لتمنحهم تجارب إقامة فاخرة وحصرية تتخطى التوقعات.

وبدءاً من اليوم، سيتسنى للضيوف الاستمتاع بأنماط الحياة الفاخرة عبر الإقامة في الفلل السبع التي أعيد تصميمها وتجديدها أخيراً بتصاميم داخلية فخمة وعصرية غنية بالتفاصيل الأنيقة.

وتحمل التصاميم الداخلية للفلل السبع لمسات المصممة سحر اليسير التي تعمل انطلاقاً من إمارة دبي، واستوحيت اللمسات الجمالية المذهلة للفلل من فن الأرابيسك الذي يمتاز به المنتجع.

حيث تبرز الأصالة ونفحات الحنين إلى الماضي. ويغمر الضوء الطبيعي القادم من النوافذ الكبيرة المساحات الداخلية الفسيحة، وتحيط بها من الخارج قنوات مائية وحدائق خلابة مبهجة. ويضفي الأثاث بألوانه الهادئة على المكان أجواءً مليئة بالسكينة، وفي المقابل تضفي الديكورات والجدران بألوانها المبهجة على الأجواء مزيداً من العمق والدفء لتغدو الفلل ملاذاً للضيافة والرفاهية.

وقال بيتر روث، نائب الرئيس الإقليمي لمدينة جميرا ومدير عام جميرا القصر: «يسرنا اليوم الإعلان عن اكتمال أعمال إعادة تصميم الفلل الملكية في جميرا دار المصيف، والتي تجسد أصالة الضيافة العربية، لتزود الضيوف بتجربة فندقية حصرية مصممة بعناية تجمع بين الفخامة والهدوء والخصوصية المطلقة.

وتتويجاً لهذه الفخامة المطلقة، يكرس فريقنا الرائع جهوده لتزويد الضيوف بعناية فائقة ولمسة شخصية بالاهتمام لكل التفاصيل، وتلبية احتياجاتهم بأقصى درجات الدقة. وستضمن الفلل الملكية الفخمة لضيوفنا إقامة استثنائية ولحظات لا تنسى مع أحبائهم. ونحن متشوقون للترحيب بهم مرة أخرى في واحة الأناقة التي لا تضاهى».

والإقامة في الفلل الملكية توفر للعائلات والأبناء فرصة مثالية لتعميق المحبة بينهم، وتقدم للأصدقاء وجهة خاصة للاستمتاع بأجمل الأوقات، وملاذاً رومانسياً دافئاً للأزواج، إنها الوجهة المطلقة لإقامة لا تنسى. تقع الفلل على الممرات المائية والحدائق الخضراء في مدينة جميرا، وتضمن للضيوف مزيداً من العزلة وأعلى درجات الخصوصية والخدمات المخصصة لإرضائهم.

ونظراً لكون راحة الضيوف تمثل أولوية قصوى عند اختيار الإقامة في الفلل الملكية، كرس فندق جميرا دار المصيف فريقاً متخصصاً لتلبية كل احتياجات الضيوف، وتقديم تجارب ضيافة غير مسبوقة، تشمل جلسات اليوغا الخاصة في الحديقة؛ وعلاجات السبا المصممة بعناية في أجواء حافلة في الخصوصية، إذ خصص المنتجع لكل فيلا أحد أمهر الأخصائيين العلاجيين من النادي الصحي تاليس؛ مع تقديم أطباق يحضرها أشهر الطهاة في المنتجع لعيش تناول طعام استثنائية. وبتجاوز مفاهيم الضيافة التقليدية إلى التجارب الأصيلة مع أعلى درجات الراحة والرقي، ترسي الفلل الملكية معياراً جديداً للإقامة الفاخرة باعتبارها التعريف المطلق لمفاهيم الأناقة العصرية.

وقالت سحر اليسير، مؤسِّسة شركة «لا بوغيتا باي إنتايس» الهندسية: «تشرفت بالتعاون مع جميرا دار المصيف في مشروع تجديد الفلل الملكية الفاخرة. وتتلخص رؤيتي التصميمية بدمج الألوان المحايدة في المساحات الداخلية لتتناغم مع المحيط الخارجي الطبيعي الخلاب، معززة بذلك قدرة الضيوف على التواصل مع الطبيعة الخارجية الساحرة والحفاظ على مزايا الدفء والحميمية في الفيلا من الداخل.

ويثري التوجه التصميمي الفريد التجربة البصرية للضيوف ويمنحهم إطلالات جذابة مدهشة، مما يمثل الركيزة الجوهرية لنموذج عملنا في لا بوغيتا باي إنتايس».

تتنوع أحجام الفلل السبع بين غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وتتضمن فيلا رويال الملكية مسبحاً وشرفة خاصة واسعة ومطبخاً، وتمنح الضيوف إمكانية الوصول إلى شاطئ مدينة جميرا الخاص الممتد على مسافة كيلومترين، والمسبح الحصري سيليست المخصص للبالغين والمطل بمشهد بانورامي على مياه الخليج العربي.

وينطلق الضيوف في رحلة مائية مدهشة منذ اللحظة الأولى لوصولهم في قوارب العبرة الخشبية التقليدية التي تعبر الممرات المائية في مدينة جميرا. ومن ثم يرحب بهم فريق المنتجع في منطقة استقبال حصرية يمكنهم فيها الاستمتاع بالمرطبات المنعشة، قبل أن يرافقهم المساعد الشخصي إلى الفيلا الملكية الخاصة بهم.

وإلى جانب خدمة الاستقبال والتوصيل من وإلى المطار مجاناً، يمكن للضيوف أيضاً الاستفادة من مقصورات الكابانا الشاطئية الخاصة والمطلّة على برج العرب جميرا؛

والمقبلات اليومية المجانية التي تقدم في الفيلا الخاصة بهم. وسيتسنى لهم الاستمتاع بوسائل الراحة المنسقة خصيصاً، بدءاً من منافذ تناول الطعام المميزة بالمنتجع مثل «بيرشيك»؛ «فرينش ريفيرا»؛ «النافورة»، وصولاً إلى تشكيلة مختارة من تجارب شاي ما بعد الظهيرة والمخبوزات الشهية التي يحضرها يومياً الشيف المتخصص ديمتري إسبوزيتو.

وفي مدينة جميرا، سيتسنى للذواقة استكشاف مشهد المأكولات الغني والاستثنائي في أكثر من 50 وجهة لتناول الطعام حائزة على الجوائز، تتمتع بأجواء مثالية لتخليد أجمل الذكريات مع الأحبة. منها مطعم «بيرشيك» الذي يبرز مع نهاية الرصيف الخاص لشاطئ جميرا؛ ومطعم «شيمرز»؛ ومطعم «روك فيش» الذي أعيد افتتاحه أخيراً في أعقاب عملية تجديد شاملة.

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