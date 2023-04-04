"الطاقة والبنية التحتية" تُفعّل خاصية المصادقة الإلكترونية على العقود

المصدر: وام

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أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عن تفعيل خاصية التوقيع الإلكتروني والمصادقة على عقود المشاريع الهندسية باستخدام تقنيات الهوية الرقمية (UAE Pass) حيث تم استحداث نظام داخلي يضمن الحوكمة في عقود المشاريع الهندسية، وتحديث نظام وإجراءات التوقيع على العقود وتطوير آليات التوقيع الإلكتروني وذلك بالتعاون مع منصة الهوية الرقمية.

ويتيح هذا الإنجاز للاستشاريين والمقاولين البدء بتنفيذ التوقيع الإلكتروني على المناقصات وعقود المشاريع الهندسية كافة، باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) وفق الآليات المحددة في هذا الشأن، وضمن أفضل وسائل الحماية والسرية.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي: "يندرج تفعيل خاصية التوقيع الإلكتروني والمصادقة على عقود المشاريع الهندسية باستخدام تقنيات الهوية الرقمية، ضمن حرص الوزارة المتواصل على مواكبة متطلبات التحول الرقمي والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، بهدف تبسيط الإجراءات وخدمة أهدافها الذكية، وإن هذه الخطوة تأتي لأتمتة مختلف الخدمات المتعلقة بالعقود الهندسية وتحويلها إلى ذكية للارتقاء بتجارب المتعاملين، بما يساهم في تحقيق الريادة في تقديم الخدمات ومواكبة أخر التطورات في ذلك المجال".

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل انطلاقة حقيقية لرسم ملامح مستقبل أفضل ومزدهر، وإحدى أدوات عبور الدولة إلى الخمسين عاماً المقبلة، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجال التحول الرقمي، وأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين خدماتها وتطويرها بما يتواءم مع توجهات حكومة المستقبل، ويساهم في تحقيق سعادة المتعاملين وجودة خدماتهم.

وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على تبني أدوات وطرق مبتكرة لاستشراف المستقبل وتطوير أدائها لمواكبة توجهات الحكومة الرشيدة، حيث أن التطور الشامل الذي شهدته الدولة على مدى السنوات الماضية من عمر الاتحاد، زاد المهام والمسؤوليات ورفع سقف التوقعات والإنجازات، بما يتماشـى مـع رؤيـة برنامـج الإمارات للخدمـة الحكومية المتميزة.

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