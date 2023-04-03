مجلس الأعمال الهندي يؤكد أهمية الشراكة مع الإمارات في دعم اقتصاد البلدين

المصدر: دبي – البيان

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أقام مجلس الأعمال الهندي «IBPC» بالتعاون مع القنصلية الهندية بدبي مأدبة إفطار إعلامي في فندق تاج دبي، الخليج التجاري، استقبل خلالها عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين. وضمت قائمة الحضور أكثر من 80 شخصية إعلامية تتراوح بين وسائل الإعلام المطبوعة. إعلام إلكتروني؛ قنوات الراديو والتلفزيون، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات ورجال الأعمال يتقدمهم عبد الله الريامي رئيس تحرير صحيفة «خليج تايمز» وباراس شهدابوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «نيكاي»، وسيدهارت بالاتشاندران رجل الأعمال المقيم في الإمارات، والذين ألقوا الضوء على أهمية ودور وسائل الإعلام في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية بين والإمارات والهند وكيف تحقق آفاقاً جديدة كل يوم.

وقال سيبي سودهاكاران الأمين العام لمجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي في دبي: «إن الرؤية الثاقبة لقيادتي الهند والإمارات أسهمت في تعزيز العلاقات القائمة والتي سيكون لها تأثيرات طويلة الأمد في الفترة المقبلة..»، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يظهر التزام البلدين بعلاقات متينة، ومعتبراً أن قمة الشراكة الهندية الإماراتية تجمع الأطراف المعنية لتطوير وبحث فرص الأعمال المشتركة.

وأكد سوريش كومار رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي في دبي، في كلمته، أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز العلاقة المتنامية بين الهند والإمارات، وكيف تساعد اتفاقية الشراكة للأعمال التجارية في كلا البلدين على الازدهار.

أوضح فينود كومار، المراسل الخاص براسار بهارتي، في كلمته كيف تعمل وسائل الإعلام داخل دول الخليج على تسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية.

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