ليجولاند دبي تحتفل بأعياد الربيع مع «أبطال ليجو سيتي» حتى 23 أبريل

المصدر: دبي- البيان

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تدعو حديقة ليجولاند دبي الترفيهية كل المقيمين في دولة الإمارات، وزائريها للتعرف على أبطال المدينة العصريين، ومنهم رجال الإطفاء، ورجال الشرطة من خلال الاحتفالية المقامة لأول مرة «أبطال ليجو سيتي»، خلال أعياد الربيع حتي 23 أبريل 2023. ويشمل الاحتفال مجموعة من أنشطة تفاعلية، تحمل طابع ليجو، ومنها «أكاديمية تدريب رجال الإطفاء»، و«مغامرة الطيران»، و«ورشة الإصلاح بمقر الشرطة»، حيث يعيش الأطفال تجربة حياة الأبطال العصريين، فيدركوا التحديات والصعوبات التي يواجهونها يومياً، وكذلك يكتسبون مهارات جديدة، ثم يتخرجون ليصبحوا من أبطال ليجو سيتي ويحصلوا على هدايا ليجو المميزة، التي تضم شخصيات ليجو المصغرة «المينيفيجر»، وشارة البوب الشهيرة الحصرية، وقسيمة خصم علي الإقامة بفندق ليجولاند.

ولإعادة شحن طاقة كل الأبطال الصغار يدعوهم «مطعم بوفيه القيصر للبيتزا والمعكرونة» للاستمتاع بعرض «الأطفال يأكلون مجانا»*، واكتشاف العديد من عروض الطعام الحصرية، والمشاركة في الموكب اليومي لشخصيات ليجولاند المحبوبة بأزيائهم الخاصة بأبطال ليجو سيتي، كما سيحصل الجميع على مكعب ليجو ذي الإصدار المحدود الخاص بفعالية «بأبطال ليجو سيتي» قبل العودة للمنزل.

أما بالنسبة للوالدين اللذين يرغبان في إضفاء مزيد من المتعة للصغار، والذين تتراوح أعمارهم من 2-12 عاماً فيمكنهم الاستمتاع بإقامة مشوقة تحمل طابع ليجو في فندق ليجولاند، وما تشمله من فعاليات وأنشطة حصرية بفعالية «أبطال ليجو سيتي»، والتي تقام بشكل حصري لنزلاء الفندق، تضم المشاركة في ورشة عمل ليجو الإبداعية لبناء شخصيات «أبطال ليجو سيتي»، وكذلك الدخول إلي الحديقة الترفيهية، والمشاركة في كل الأنشطة الخاصة بفعالية «أبطال ليجو سيتي».

ولإعادة شحن طاقة أبطال ليجو سيتي الصغار أثناء مشاركتهم في الأنشطة المختلفة، فيمكنهم الاستمتاع بعرض «الأطفال يأكلون مجاناً» في «بوفيه القيصر للبيتزا والمعكرونة»، وتذوق بوفيه شهي يشمل أنواعاً مختلفة من البيتزا والمعكرونة النباتية وغير النباتية، ومقبلات لذيذة، ووجبات خفيفة وسلاطات صحية، أما بالنسبة لمحبي النكهات الآسيوية والهندية فيمكنهم اكتشاف قائمة طعام «مطعم السوق»، الذي يقدم تشكيلة مختلفة من الأطباق الشهية، كما يمكن للصغار اختيار واحدة من عروض كومبو* الأبطال اللذيذة لتجديد طاقة الصغار القابلين لإعادة التعبئة*.

ولكل الذين يرغبون بترقية مغامرتهم فيمكنهم الاستمتاع بإقامة مشوقة تحمل طابع ليجو* في واحدة من ضمن 250 غرفة بتصميمات مختلفة بفندق ليجولاند- سواء «المغامرة» أو «المملكة» أو «القرصان» أو أصدقاء ليجو«، أو «ليجو نينجانو»، حيث تتسع كل غرفة حتى 5 أفراد، وتضم جميعها مغامرة البحث عن الكنز. خلال إقامتهم المشوقة سيستمتع الصغار مع والديهم ببوفيه الفطور، وبألعاب وأنشطة مرحة، كما يمكنهم المشاركة في ورش عمل ليجو الإبداعية الخاصة بفعالية «أبطال ليجو سيتي»، والاستمتاع بحوض السباحة العائلي في الهواء الطلق، وبمنطقة رشاشات الصغار، بالإضافة إلى الدخول مجانا* لحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، والتي تحتوي على أكثر من 40 لعبة ركوب تفاعلية ومرفقاً ترفيهياً، مع الاستمتاع بكل الأنشطة الترفيهية الخاصة بفعالية «أبطال ليجو سيتي».

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