هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان يطرح باقات بتجارب استثنائية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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يدعو فندق هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان ضيوفه لعيش الأجواء الرمضانية والضلوع في برنامج تقليدي يزخر بعروض الإقامة والمأكولات المذهلة. ويقدم الفندق لضيوفه باقات إقامة شاملة وجبة السحور أو الفطور الصباحي، ما يضمن لهم الاستمتاع بالشهر الكريم إلى أقصى الحدود هذا الموسم، كما يمكن للضيوف التلذذ بالإفطار الرمضاني في مطعم فلايفورز لتجربة أشهى المأكولات العالمية والعربية، وذلك في ربوع أكبر فنادق هامبتون باي هيلتون في العالم، حيث بات بإمكان الضيوف طوال شهر رمضان المبارك الاستمتاع بالمرافق الرائعة التي يقدّمها فندق هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان. وتشمل هذه الباقة الإقامة في غرفة عادية، ووجبة فطور صباحية لشخصين في مطعم فلايفورز أو وجبة سحور تُقدّم في الغرفة للصائمين. وتجدر الإشارة إلى أن الفندق يضم غرف صلاة منفصلة للضيوف الإناث والذكور.

هذا وسيحصل النزلاء أيضاً على خصم بقيمة 20 % في مطعم كلو باربيكيو وكارما كافيه باي بودا بار. والآن، وبفضل ميزة كونفيرمد كونكتنج رومز باي هيلتون (Confirmed Connecting Rooms by Hilton)، بات أكثر من نصف الغرف في الفندق متصلة ببعضها، ما يجعلها مثالية لمجموعات الأصدقاء والعائلات الكبيرة. وفي إطار هذا العرض أيضاً، يمكن للضيوف طوال فترة إقامتهم قضاء يومهم في الاسترخاء بجانب المسبح الخاص الممتد على مساحة 750 متراً، أو على الشاطئ الخاص. يسري العرض حتى 22 أبريل 2023.

للإفطار في فلايفورز في شهر رمضان المبارك هذا العام طعم آخر؛ حيث يقدّم المطعم لضيوفه مجموعة واسعة من البوفيهات العالمية الشهية، إضافة إلى عرض شواء حصري بالشهر الكريم لمجموعات الأفراد والأصدقاء والعائلات المكوّنة من 30 شخصاً كحد أقصى. وتضم قائمة الطعام المتنوّعة التي يقدمها المطعم الأطباق الرمضانية المفضلة، مثل المازة العربية والمشاوي المختلطة والحلويات والمشروبات، وغيرها الكثير، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بمجموعة لذيذة من خيارات الدجاج ولحم البقر والمأكولات البحرية في ركن الشواء. يسري العرض يومياً من 22 مارس حتى 22 أبريل 2023، بدءاً من الساعة 6:30 مساءً.

تضفي خدمة الغرف، المعروفة باسم النزهة وسط الغرفة، لمسة رمضانية فريدة على تجربة النزلاء في شهر رمضان المبارك هذا العام، فقد بات بإمكان الضيوف التلذذ بقائمة السحور الحصرية يومياً على مدار الشهر الكريم، ويمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأطباق والاستمتاع بها وسط راحة غرفهم المطلة على الشاطئ بدون أي تكلفة إضافية. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتدخين الشيشة والاسترخاء بعد الفطار بقرب المسبح، والتلذذ بمجموعة مختارة من الحلويات العربية أو الشاي المغربي.

يقدّم الفندق للمجموعات المكوّنة من 50 شخصاً وأكثر فرصة الاستمتاع بإفطار خاص قرب الشاطئ، حيث يمكنهم إمتاع نظرهم بمناظر بحر جزيرة المرجان الخلاب من تحت أشجار النخيل، والتلذذ ببوفيه إفطار رمضاني شهي مصمّم خصيصاً للمناسبات الخاصة وفعاليات الشركات. يسري العرض حتى 22 أبريل 2023.

على مدار شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، يضع جوري روز سبا بين أيدي ضيوفه فرصاً للاسترخاء والانتعاش، وذلك عبر الاستفادة من خدماته الفاخرة والخصم الخاص بقيمة 20 % على خدمات التدليك الاستثنائية. وفي الواقع، يقدّم جوري روز سبا مجموعة واسعة من خدمات السبا الفاخرة وعلاجات التجميل وعلاجات الجسم، وهو يضم سبع غرف علاج ومنطقة رطبة تضم غرف ساونا وغرف بخار. وتجدر الإشارة إلى أن الغرف المخصصة للرجال ضمن السبا منفصلة عن تلك المخصّصة للنساء. يسري العرض يومياً حتى 22 أبريل 2023.

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