ويز إير أبوظبي تطلق عرض العيد بتخفيضات 20 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن عرض ترويجي رائع يتضمن حسماً بنسبة 20 % على مجموعة محددة من الرحلات المتجهة من وإلى أبوظبي حتى نهاية شهر يونيو المقبل، والتي يتم حجزها يوم 29 مارس، لتتيح لعملائها فرصة السفر بتكلفة ميسرة وجودة عالية. وتهدف شركة الطيران من هذا العرض إلى مواكبة ارتفاع الطلب على رحلات السفر خلال عطلة العيد، ما يتيح لعشاق المغامرة حجز تذاكرهم لخوض تجارب سفر ممتعة بأسعار منخفضة للغاية.

وأضافت ويز إير أبوظبي مؤخراً بعض الوجهات الرائعة إلى شبكة خطوطها المتنامية مع تسيير رحلات إلى وجهات شهيرة، مثل جزر المالديف وبشكيك في قيرغيزستان وسانتوريني في اليونان والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، ما يوفر فرص سفر مريحة للجميع. وتتوفر التذاكر مخفضة التكلفة حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com، وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 179 درهماً فقط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاجن، الرئيس والعضو المنتدب لشركة ويز إير أبوظبي: «تلتزم ويز إير أبوظبي بنهجها في توفير رحلات طيران منخفضة التكلفة على مستوى المنطقة وتمكين المقيمين من استكشاف الكثير من الوجهات المميزة والغنية بإرث ثقافي كبير، بما في ذلك المدن الحيوية والمناطق الطبيعية الخلابة. ويمكن للمسافرين الآن الاستمتاع بحسم بنسبة 20 % على أسعارنا المنخفضة للغاية أساساً، مع عرض السفر المريح ومنخفض التكلفة الحالي. ونتطلع للترحيب بكم على متن خطوطنا الجوية قريباً».

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر)، وألماتي ونور سلطان (كازاخستان)، وعمّان والعقبة (الأردن)، وأنقرة (تركيا)، وأثينا وسانتوريني (اليونان)، وباكو (أذربيجان)، وبلغراد (صربيا)، وبشكيك (قيرغيزستان)، والدمام (المملكة العربية السعودية)، والكويت (الكويت)، وكوتايسي (جورجيا)، ولارنكا (قبرص)، والمنامة (البحرين)، وماليه (المالديف)، والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، ومسقط وصلالة (سلطنة عُمان)، وسمرقند وطشقند (أوزباكستان)، وسراييفو (البوسنة)، وتل أبيب (إسرائيل)، وتيرانا (ألبانيا)، ويريفان (أرمينيا)، وغيرها من الوجهات.

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية. وبفضل خدمة ويز فليكس، سيتمكن جميع المسافرين من حجز تذاكرهم بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث تتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة.

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