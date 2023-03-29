438 مليون درهم مبيعات «بيانكا» بدبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دبي إطلاق مشروع «بيانكا»، وسجل المشروع طلباً مرتفعاً فور طرحه، حيث تم بيع 368 تاون هاوس بقيمة 438 مليون درهم، خلال أسبوع من إطلاق المشروع.

ويضم «بيانكا» 653 تاون هاوس، منها 507 وحدات تاون هاوس مؤلفة من غرفتين، و56 تاون هاوس ذات 3 غرف، و90 تاون هاوس مؤلفة من 4 غرف.

ويعد «بيانكا»، المشروع الخامس والعشرون بمحفظة «ريبورتاج العقارية» والخامس للشركة في دبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن «ريبورتاج» تواصل إطلاق مشاريعها الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، لاسيما مع نجاح الشركة في تحقيق مبيعات قوية بكل مشاريعها التي تم إطلاقها أخيراً.

وأكد أن الطلب المرتفع على مشروع «بيانكا» فور طرحه يعكس نجاح «ريبورتاج» في طرح مشاريع متميزة تناسب تطلعات عملاءها.

وأشار إلى أن مشروع «بيانكا» يمتد على مساحة 112 ألف متر مربع، ويضم العديد من المرافق والخدمات مثل حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية، ومواقف خاصة لكل وحدة، ومساحات خضراء متنوعة، ومدارس، ومساجد، ومتاجر، ومناطق جلوس مظللة، ومناطق شواء، وملاعب تنس، وغيرها.

كما تتميز الوحدات بمواصفات فريدة، وتضم شرفات خاصة حسب مخطط الوحدة، وخزائن مدمجة في غرف النوم، وغرفة غسيل وغرفة خادمة ببعض منازل التاون هاوس، ومصعد داخلي بوحدات التاون هاوس ذات الأربع غرف، وموقف سيارات خاص ومدخل، وخزائن بالمطبخ، وغيرها من المواصفات المتميزة.

وتوقع سليمان طلباً مرتفعاً على شراء وحدات مشروع «بيانكا»، نظراً لموقعه المتميز وقربه من العديد من المرافق والمناطق المتميزة بدبي، مثل «مول الإمارات» و«القرية العالمية».

وأكد سليمان حرص «ريبورتاج» على توفير المزيد من العروض الجاذبة للمستثمرين، وتوفير طرق سداد ميسرة للمشترين بكل مشاريعها، وهو ما ينعكس على زيادة مبيعات الشركة بشكل مستمر.

وحققت ريبورتاج العقارية مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم خلال عام 2022، مقابل مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2021، بنمو يصل إلى 45 %.

وشهد العام الماضي إطلاق ريبورتاج العقارية لمشروع «فيردانا»، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار، والذي يتألف من 305 وحدات «تاون هاوس»، كما أطلقت بأبوظبي، مشروع «بلازا» في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 348 وحدة سكنية، ومشروع «بيرلا 1» في جزيرة ياس، والذي يضم 190 وحدة سكنية، بالإضافة إلى «بيرلا 2»، ويضيف 115 وحدة سكنية جديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز