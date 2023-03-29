65 رصيفاً لليخوت لخدمة مجتمع الواجهة البحرية – مرسى الجبيل

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة ليد للتطوير عن مجتمعها الجديد، مرسى الجبيل، المطل على الواجهة البحرية الخلابة والواقع في قرية مرفأ الجبيل، والذي يقدّم لسكانه أسلوب حياة راقياً وهادئاً في أحضان الطبيعة الأخاذة لجزيرة الجبيل، ويحوي المجتمع مرسى مؤلفاً من 65 رصيفاً لليخوت، والذي سيصبح وجهة أساسية لمحبي الهدوء والسكينة في أبوظبي، وتبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار وتتولى شركة «ليد-LEAD» مسؤولية تنفيذه وإدارته، 10 مليارات درهم، وسوف يتضمن ست قرى سكنية لكل منها هويتها الخاصة بها وتصميمها المميز في المنطقة الواقعة بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

تم تصميم مجتمع مرسى الجبيل ليكون وجهة سكنية ساحلية للعيش المتألّق، إذ تتميز هندسته المعمارية العصرية بتناغمها مع مشهد غابات القرم واليخوت المرصوفة في مرساها، ومحاطاً بممشى المارينا الذي يتيح للسكان مشاهدة غروب الشمس الساحر مع الاستمتاع بالأجواء البحرية الهادئة.

ومن أبرز المعالم المميزة التي يضمها مرسى الجبيل، هو نادي اليخوت المكون من طابقين، والذي يوفر لمحبي الأجواء البحرية العديد من المطاعم ذات إطلالات على الواجهة البحرية، بالإضافة إلى قاعة لأعضاء النادي وصالة رياضية، وغيرها من وسائل الرفاهية، كما يوفر نادي اليخوت لزواره أيضاً تراسات متعددة مطلة على المرسى والقناة المائية وأفق مدينة أبوظبي.

يتميز مرسى الجبيل بهويته الخاصة ضمن أجواء الجزيرة الهادئة، حيث يقدّم خيارات متنوعة من المرافق العالمية المستوى كالمطاعم ومناطق التنزه وممشى المارينا الذي يجتمع فيه السكان للتواصل وممارسة رياضاتهم المفضلة، كما يتيح موقعه القريب من الفلل الفارهة مزيداً من الرفاهية البعيدة عن صخب حياة المدينة.

يضم المجتمع الجديد 36 فيلا فاخرة تتكون من 3 أو 4 غرف نوم، مطلّة إما على الواجهة البحرية، حيث روعة مشهد غروب الشمس، أو على المرسى والقناة المائية، والتي يمكن الاستمتاع بتلك الإطلالات عبر النوافذ الممتدة من الأرض للسقف.

وتتميز فلل مجتمع مرسى الجبيل بتصاميمها الداخلية العصرية ومساحاتها المفتوحة، التي تنسجم مع المناظر الطبيعية المحيطة، حيث تم استخدام أحدث الأساليب المعمارية في تصميم الفلل، للسماح بأكبر كمية من الضوء الطبيعي داخلها، وإعطاء السكان شعوراً بالعيش وسط المساحات الطبيعية الجذابة.

وقال محمود دندشلي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة ليد للتطوير: «يسرنا أن نكشف النقاب عن مرسى الجبيل، مجتمع الواجهة البحرية الجديد والواقع في قرية مرفأ الجبيل، والذي سيكون بمثابة وجهة سكنية راقية وهادئة توفر لقاطنيه أسلوب حياة رفيعاً لم يسبق له مثيل في العاصمة أبوظبي».

وأضاف: «في مرسى الجبيل سينعم المقيمون فيه بحياة رغيدة محورها الفخامة من خلال الفلل الفاخرة والعصرية ونادي اليخوت الراقي وسط الأجواء البحرية والطبيعة الجميلة للجزيرة، مما يجعله جزءاً أساسياً من رحلة تطوير جزيرة الجبيل».

وتمتد الواجهة البحرية لجزيرة الجبيل لمسافة أكثر من 30 كيلومتراً، ومع وجود مرسى الجبيل في قلبها، سيتيح ذلك للسكان من عشاق أسلوب الحياة الراقي إمكانية الوصول إلى منازلهم عن طريق القوارب أو السيارات.

ويتميز المشروع، الذي يمتد على مساحة 2,800 هكتار، بموقعه وسط الجمال الطبيعي المذهل والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ومن المتوقع أن يصبح متنفساً طبيعياً لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة، وإضافة مميزة إلى المشهد العمراني في أبوظبي.

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