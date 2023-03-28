شراكة بين «إنجازات» و«نكسثينك» لتطوير أماكن العمل الرقمية في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت إنجازات، الشركة المتخصصة في مجالات التحول الرقمي والمدن الذكية في المنطقة التابعة لشركة جي 42، عن توقيع شراكة مع نكسثينك، الشركة المتخصصة في تطوير برمجيات إدارة تجربة الموظف الرقمية، في خطوة تتيح لإنجازات دمج منصة إدارة تجربة الموظف الرقمية ضمن محفظتها من الخدمات المُدارة لدعم جهود فرق تكنولوجيا المعلومات لديها في تحسين أماكن العمل الرقمية بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف.

والجدير بالذكر أن نكسثينك توفر مركز تجارب مركزياً يتيح مجموعة من التحليلات المعمقة الآنية والقابلة للتنفيذ لكل موظف ونشاط من خلال مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل وأي من مواقع أماكن العمل المرنة. ويسهم الحل في تشخيص وإصلاح المشكلات التي تؤثر على جميع الموظفين ومختلف التطبيقات والشبكات، حتى قبل أن يلاحظوها. كما تضمن المنصة تحسين تجربة المستخدم وتعزيز عمليات تكنولوجيا المعلومات بمزايا الشفافية والتحليلات الآنية، فضلاً عن زيادة مرونة العمل وإدارة المخاطر والحد من المخاطر الأمنية والتهديدات السيبرانية على حد سواء.

ومن ناحية أخرى، تستطيع المنصة أتمتة الأنشطة ومعالجة مشكلاتها في غضون ثوانٍ في أكثر من مليون مكان عمل.

وقال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات: «يسرنا توقيع هذه الشراكة مع نكسثينك لتلبية احتياجات التحول الرقمي المتزايدة واعتماد أحدث البرمجيات والخدمات المؤسسية المتاحة في دولة الإمارات والمنطقة. وانطلاقاً من الدور المهم للتكنولوجيا في تجربة الموظف في أماكن العمل، تدعم هذه الشراكة الإمكانات المشتركة لإعادة رسم ملامح مستقبل تجربة مكان العمل للمئات من الموظفين في جميع أنحاء المنطقة. وتحرص شركتنا على تسخير إمكانات التكنولوجيا بما يدعم مسيرة الإنجازات البشرية، وتؤمن بأن امتلاك الشركات الأنظمة والبرمجيات والأدوات المناسبة يعزز من قدرة الموظفين على التفاعل والإنتاج. وتُعد نكسثينك من الشركات الرائدة في هذا المجال، ونأمل من خلال هذا التعاون أن نزود المؤسسات وموظفيها بتجربة خدمات مُدارة استثنائية على طول رحلتهم نحو التحول الرقمي».

وبدورها، ترى نكسثينك في الشراكة مع إنجازات خطوة جديدة نحو توسيع حضورها وشراكاتها الرائدة في المنطقة بما يضمن وصولها لشريحة أوسع من الجمهور.

ومن ناحيته، قال ماجد عيد، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى نكسثينك: «وصلنا إلى نقطة حاسمة في سوق تجربة الموظف الرقمية، وبصفتنا الشركة الأبرز في هذا المجال، تؤدي الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل إنجازات دوراً محورياً في توسعنا المستمر. ونتوق لرؤية نتائج التعاون مع إنجازات، التي تعد واحدة من أهم الشركات في المنطقة، والفارق الذي ستحدثه الشراكة في البيئات الخاصة بعملائنا المشتركين. ونتطلع في نكسثينك إلى رفع سوية الشفافية والتحرك الاستباقي لدى مختلف المؤسسات حول العالم، بالاستفادة من مكانتنا الرائدة كأول شركة تتيح لحلول تكنولوجيا المعلومات الانتقال من المنهجية التفاعلية لحل المشاكل إلى المنهجية الاستباقية التي تتميز بشفافية غير مسبوقة وقابلة للتنفيذ».

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