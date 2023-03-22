«ملبار» تفتتح مركزها العالمي الجديد في سوق دبي للذهب

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أمس، افتتاح المركز العالمي الجديد لشركة ملبار للذهب والألماس، في سوق دبي للذهب، بحضور النائب أحمد رئيس مجموعة ملبار، وعبدالسلام كيه. بي، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعدد من مسؤولي المجموعة.

وتعد شركة ملبار للذهب والألماس سادس أكبر بائع تجزئة للمجوهرات على مستوى العالم، وتمتلك شبكة بيع بالتجزئة واسعة النطاق تضم أكثر من 300 منفذ بيع في 10 دول بالهند ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعكس اختيار «ملبار للذهب والألماس» للإمارات كمنصة انطلاق لعملياتها العالمية، ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالدولة والأثر الإيجابي للتشريعات والنموذج الاقتصادي الجديد، لا سيما وأن الإمارات من الدول الرائدة في مجال تجارة وتداول الذهب والمعادن الثمينة، حيث تستحوذ على 32 % من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية خلال عام 2022، فيما نمت نسبة استحواذ الإمارات على صادرات العالم من الذهب لتصل إلى 8.2 % وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً بعد سويسرا وبريطانيا، خلال عام 2021.

وبحسب إحصاءات منصة السجل المركزي للرخص التجارية، فقد بلغ حجم الرخص التجارية المسجلة في الإمارات المتعلقة بتجارة الذهب أو الأنشطة المرتبطة بها أكثر من 1500 رخصة، فيما وصل عدد الرخص التجارية المسجلة لشركات ومصافي الذهب نحو 119 رخصة عام 2022.

علامة فارقة

ويمثل افتتاح مركز ملبار الدولي علامة فارقة لشركة ملبار للذهب والألماس، التي بدأت عملياتها الدولية في عام 2008 من دولة الإمارات وتبلغ مساحة المبنى المستقل 28,000 قدم مربعة، ويقع في قلب منطقة الذهب في دبي.

وقال النائب أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملبار: «بإنشاء مركز ملبار الدولي في دبي، اقتربت ملبار للذهب والألماس خطوة أخرى من حلمنا في أن نكون أكبر بائع تجزئة للمجوهرات في العالم. وقال عبدالسلام كي بي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملبار: «تم إيلاء اهتمام خاص لراحة موظفينا عند تصميم هذه المنشأة الحديثة والمتطورة مع مراعاة احتياجات ومتطلبات جميع المكونات المختلفة بما يحافظ على سير عمليات التشغيل لدينا. ستتحرك خطط نمو المؤسسة بوتيرة أسرع نحو إيراداتها السنوية المتوقعة البالغة 10 مليارات درهم في الأشهر 12-18 المقبلة».

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