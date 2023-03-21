«الإمارات الإسلامي» يدعم الشركات الصغيرة بمبادرة استرداد نقدي

المصدر: دبي – البيان

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أطلق «الإمارات الإسلامي» حملة «قم بمعاملات أكثر، اكسب أكثر» لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام حلول الخدمات التجارية للمصرف في معاملات الاستيراد والتصدير.

ويمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل فيه ما يزيد على 86% من إجمالي القوة العاملة للقطاع الخاص، ويسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. وتؤكد حملة الخدمات المصرفية للأعمال هذه التزام المصرف بدعم ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة عبر توفير حوافز التنمية المستدامة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الإماراتي إلى أقصى الحدود.

وبدأت الحملة في 15 فبراير الماضي وتستمر إلى 15 مايو 2023. وتكافئ عملاء الخدمات المصرفية للأعمال الذين يستخدمون باقة الخدمات التجارية الخاصة من الإمارات الإسلامي في معالجة مستندات الاستيراد والتصدير، باسترداد نقدي غير محدود على هذه المستندات التي استكمل المصرف معالجتها بنجاح.

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: «أسهم الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية. وبوصول حجم تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 2.2 تريليون درهم في عام 2022، نتطلع إلى توفير مجموعة شاملة من الأدوات والحوافز المصرفية للأعمال بهدف تشجيع التنمية المستدامة لأحد أهم قطاعات الاقتصاد الإماراتي، وهو مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتواصل الخدمات المصرفية للأعمال دورها في ترسيخ مكانة الإمارات الإسلامي ليبقى المصرف المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة».

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