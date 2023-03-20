مساهمو «أبوظبي التجاري» يقرون توزيعات أرباح نقدية وأسهماً مجانية بـ 3.8 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد بنك أبوظبي التجاري اليوم اجتماع جمعيته العمومية السنوية في أبوظبي، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة.

ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح تبلغ 0.55 درهم للسهم الواحد، ما يمثل 60% من صافي الأرباح، والذي اجتاز أعلى مستوى لتوزيعات الأرباح الذي بلغ 50 % من صافي الأرباح خلال الأعوام الخمسة السابقة.

وستتضمن التوزيعات المقترحة أرباحاً نقدية تبلغ 0.18 درهم وأسهماً بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي وقدره 3.827 مليارات درهم.

ونجح البنك خلال العام 2022 في تحقيق أرباح قياسية بقيمة 6.434 مليارات درهم، ما يشكّل زيادة 23% مقارنة بالعام 2021 وكان العام 2022 قياسياً بكل المعايير، حيث واصل البنك نموه القوي والمطرد الذي استند إلى مقومات عدة، بدءاً من الابتكار الرقمي وتعزيز حماية البيانات، وصولاً إلى دعم وتنمية الكفاءات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

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