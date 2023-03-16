500 شركة بمبادرة «معاً ننمو» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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استضافت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، أكثر من 500 مورد وشركة وشريك تجاري من مختلف القطاعات ضمن مبادرة «معاً ننمو» التي نظمتها الغرفة بمشاركة مجموعة الجرافات البحرية الوطنية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل مع الموردين في أبوظبي وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لدعم منظومة الأعمال الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تهدف إلى استكشاف الفرص المتوفرة ضمن مشاريع مجموعة الجرافات البحرية الحالية والمستقبلية، واحتياجات سلسلة التوريد الخاصة بها، ومعايير تأهيل الموردين، والمتطلبات التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في مشاريع المجموعة.

استراتيجية جديدة

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- في كلمته -: «تدعم المبادرة المهمة، والتي تُعد نتيجة مباشرة لمذكرة التفاهم المبرمة بين الغرفة ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية، رؤية الإمارات الرامية لبناء اقتصاد مرن ومتنوع، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071». وتابع: «توفر المبادرة للشركات الخاصة فرصة مثالية لإقامة علاقات مهمة من شأنها تسريع نموها وتعزيز كفاءتها التشغيلية».

وأكد عبدالله محمد المزروعي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «أن مبادرة «معاً ننمو» جزء من الاستراتيجية الجديدة للغرفة في بناء جسور بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجموعة الجرافات الوطنية قامت بدور كبير لتشجيع الشركات الكبيرة والمتوسطة».

تحديات الأعمال

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية -في كلمته -: «تهدف مبادرة «معاً ننمو» إلى تسريع وتيرة تقدم الصناعات القائمة في أبوظبي، وتعزيز قدرتها على المنافسة ورفدها بكل ما يلزم لمواجهة تحديات الأعمال المستجدة»، مؤكداً أنَّ المبادرة تسهم في خلق فرص متفردة وكبيرة للشركات والموردين بما يدعم تسريع عملية النمو الشاملة لديهم، والنهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة على الصعيد الوطني.

54 مليار درهم

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية لـ«البيان الاقتصادي» أن مجموعة الجرافات البحرية الوطنية تمتلك مشاريع قيد التنفيذ تصل قيمتها إلى أكثر من 54 مليار درهم، مشيراً إلى أن المجموعة أثبتت نجاح استراتيجيتها في التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمالها، لترسيخ سمعة المجموعة ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والتجريف البحري، مشيراً إلى أن المبادرة فرصة لمشاركة النجاح مع الموردين في أبوظبي.

متطلبات

واستعرضت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال الفعالية متطلبات محفظة مشاريعها، التي تشمل مجموعة واسعة من الاحتياجات البرية والبحرية بما في ذلك الركام والأنابيب ومواد الطلاء، بالإضافة إلى السفن البحرية والمنشآت والمعدات وغيرها، وأشارت إلى أنه يمكن للموردين التسجيل للمشاركة في مشاريع المجموعة في مركز أعمال غرفة أبوظبي اليوم الجمعة 17 مارس والاثنين 20 مارس.

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