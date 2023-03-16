مساهمو «الفجيرة الوطني» يقرون توزيع أسهم منحة 6%

المصدر: أبوظبي - وام

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صادق مساهمو بنك الفجيرة الوطني، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمس، على توزيع أرباح بنسبة 6 % من رأس المال المدفوع على شكل أسهم منحة بقيمة 120 مليون درهم.

وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، وتم تعيين عضو جديد بصفته عضواً مستقلاً غير تنفيذي لمواءمة تشكيل مجلس الإدارة مع القوانين واللوائح الجديدة للحوكمة المؤسسية، وضمان أن ثلث أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء مستقلون.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: على الرغم من التحديات المستمرة في بيئة الأعمال العالمية، إلا أن البنك سجل نتائج قياسية في عام 2022، محققاً بذلك أفضل أداء تشغيلي له على الإطلاق، إن هذا الإنجاز هو مصدر فخر لنا جميعاً، وهو برهان على أن استراتيجية بنك الفجيرة الوطني للنمو المستقبلي ماضية على المسار الصحيح.

وأضاف: هذه النتائج هي دليل واضح على تركيز بنك الفجيرة الوطني القوي على الأعمال التجارية النوعية، وقاعدة التمويل الفعالة، والتعافي الاقتصادي المتواصل وتحسن المرونة، ونحن على أتم الثقة بقدرة البنك على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين في الأعوام المقبلة.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك في وضع قوي يؤهله لتعزيز استفادته من الفرص التجارية النوعية المتاحة بفضل الزخم الإيجابي لسوق الأعمال. ونحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب عام ناجح آخر للمجموعة، ونحن باقون على التزامنا بالمساهمة في تقدم اقتصاد دولة الإمارات.

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