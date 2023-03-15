خبراء الأمن السيبراني يؤكدون أهمية التعاون لصد الهجمات

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت مجموعة من نخبة مسؤولي أمن المعلومات الإقليميين والعالميين مفهوماً يقضي بتشييد «مجتمع عمل» وإرساء استراتيجيات تدعم الشركات الرقمية في المنطقة لتطوير منظومة أمن معلومات مرنة. جاء ذلك على هامش الندوة الحصرية لرؤساء أمن المعلومات CISO Circle التي انطلقت خلال اليوم الثاني لمعرض «جيسيك جلوبال 2023» بهدف «بناء جبهة سيبرانية موحدة». وخلال الندوة، أكد المسؤولون أهمية التعاون وتبادل المعلومات عبر قطاع الأمن السيبراني للتصدي للجرائم الإلكترونية التي غدت تهديداً مستمراً في العصر الرقمي.

وجمعت ندوة CISO Circle ومنذ تدشينها العام الماضي، خبراء الأمن السيبراني ذوي الرؤى المشتركة من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار عن معالجة تحديات الأمن السيبراني والوقوف على الأولويات الحاسمة التي تعزز الأعمال التجارية والاقتصادية وأجندات الأمن القومي. وشهدت قائمة المشاركين في ندوة هذا العام كلاً من الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات؛ والدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ وهادي أنور، الرئيس التنفيذي لشؤون الدفاع السيبراني لدى «سي بي إكس القابضة».

وشدد الدكتور محمد الكويتي خلال الندوة، على أهمية الشراكات والتعاون القائم على قيم الثقة والشفافية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز قدرات الحماية السيبرانية.

وسلّط الضوء على أهمية مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني (NSOC) التابع لمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، قائلاً: «بالطبع لا يمكننا التحكم بما يتعذر قياسه، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى رؤية معمقة عن التحديات والتهديدات السيبرانية. وهنا تجسدت أهمية إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني الذي أتاح لنا هذه المعلومات. وأوضح أن ربط جميع مراكز العمليات الأمنية (SOCs) عبر مختلف القطاعات على المستوى الوطني، سيمكّن مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات من عرض رؤية شاملة لماهية التحديات والمخاطر السيبرانية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

وقال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشؤون الدفاع السيبراني لدى «سي بي إكس القابضة»: يواجه رؤساء أمن المعلومات عدداً متزايداً من تحديات الأمن السيبراني في عالم يتغير بخطى متسارعة. ولا ريب أن الاعتماد على فريق استشاري موثوق به يقدم نصائح بشأن أفضل الممارسات يعد أمراً بالغ الأهمية لمحاربة الجرائم الإلكترونية، وتزداد أهمية التعاون في هذا المجال الآن أكثر من الماضي. ولا ريب أن منصة مثل ندوة CISO تسهم بتوحيد الجهود ومناقشة أفضل السبل لمكافحة التهديدات الإلكترونية وحماية المنظومة السيبرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التهديدات والتقنيات الناشئة

واستعرض عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني، في كلمة ألقاها على المنصة الرئيسية للمعرض، جهود القطاعين العام والخاص للارتقاء بمكانة دبي إلى مصاف أكثر المدن أماناً على الصعيد الرقمي في العالم. وقال: تواصل التهديدات السيبرانية التطور بنفس وتيرة تطور التقنيات الناشئة، لذا يجب على الجهات المعنية في القطاعين الخاص والحكومي إطلاق جهود مشتركة لتطوير ممارسات قادرة على تحييد التهديدات المحتملة التي قد تنشأ عن هذه التقنيات. الأمر الذي ينسجم مع خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي بصفتها مدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن».

وقدم المؤلف والمحترف التقني والخبير في اختراق الأجهزة جو «كينج بن» جراند شرحاً مفصلاً للجمهور عن المنهجية التي يتبعها في اختراق الأجهزة، وذلك عبر عرض تقديمي سلّط فيه الضوء على بعض تقنيات القرصنة الأكثر شيوعاً.

وقال: «يدرك المتتبعون كيف تتطور الهجمات السيبرانية باستمرار. فالهجمات المعقدة مثل الحقن بالأعطال Fault Injections وتحليلات القنوات الفرعية Side-Channel Analysis التي كانت تقتصر في السابق على أولئك الذين لديهم معرفة معمقة في هندسة الحاسوب أصبحت الآن أكثر شيوعاً. ولهذا ازدادت أهمية امتلاك المؤسسات حلولاً تتيح لها التعامل مع هذه الهجمات. ومن خلال تعزيز معارفها وخبراتها في آليات اختراق الأجهزة، بإمكان المؤسسات العمل بعقلية المخترقين ضماناً لتوفير مزيد من الحماية والأمان لمنتجاتها».

تكريم

وشهدت «فعاليات جيسيك جلوبال 2023» تكريم الدكتور محمد الكويتي والاحتفاء بإنجازاته من مجموعة من أبرز المسؤولين السيبرانيين من جميع أنحاء العالم، نظير ما قدمه من إسهامات بارزة على صعد تعزيز الأمن السيبراني العالمي والتحول الرقمي. وحاز سعادته وبصفته رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات على جائزة الشخصية القيادية العالمية في مجال الأمن السيبراني ضمن حفل توزيع جوائز التميز في الأمن السيبراني التي استضافتها المنصة الرئيسية لمعرض «جيسيك جلوبال» تقديراً لحرصه على نشر الوعي والثقافة السيبرانية، وتطوير المواهب السيبرانية، وتعزيز فرص التعاون عبر الحدود، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة قطاع الأمن السيبراني.

يذكر أن الدورة الحالية لـ«جيسيك جلوبال»، معرض الأمن السيبراني الأكبر والأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى 16 مارس، قد حققت ارتفاعاً بنسبة 50 % في مساحة العرض مقارنة بالنسخة السابقة. وشهد الحدث رقماً قياسياً تمثل بمشاركة 500 عارض من 53 دولة، و300 متحدث في مجال أمن المعلومات، و1,000 شخص من أبرز المخترقين الأخلاقيين في العالم.

وينظم الحدث السنوي المتواصل على مدار ثلاثة أيام مركز دبي التجاري العالمي ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني، بهدف استكشاف الفرص والتحديات في قطاع الأمن السيبراني المزدهر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتوقع شركة «فروست آند سوليفان» نمو حجم القطاع من 7.5 مليارات دولار في عام 2022 إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2030، مع توقع بنموه خلال السنوات السبع المقبلة بمعدل سنوي يقارب 20 %.

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