1200 عضو من رجال الأعمال في دبي يحتفلون بتأسيس «كابيتال كلوب»

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل كابيتال كلوب دبي بإنجازاته في خدمة المال والأعمال في دبي من خلال موقعه في قرية مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعيده الخامس عشر في 17 مارس 2023 باعتباره النادي التجاري الخاص الوحيد في المنطقة. هذا الإنجاز الرائع هو شهادة على التزام النادي بتزويد أعضائه بخدمات وتجارب وفرص تواصل استثنائية على مر السنين. وبدعم من الأسماء المرموقة في دبي، يرمز الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة للنادي إلى التفاني الذي لا يتزعزع لأعضائه.

في عامه الأول، كان النادي يضم 200 عضو وعدد قليل من الموظفين. اليوم، مع أكثر من 1200 عضو و100 موظف، أظهر النادي توسعاً كبيراً. رافقت الرحلة بعض التغييرات الرئيسية منذ أن تولى رئيس مجلس الإدارة والمساهم الأكبر، حسين سلطان الجنيدي، رئاسة النادي في عام 2019. إعادة تصميم مذهلة للديكورات الداخلية للنادي، وإصلاح شامل لموقعه على الإنترنت، وإدخال تطبيق كابيتال كلوب، وتوسيع النادي. اتفاقيات شبكة متبادلة مع أكثر من 250 نادياً في جميع أنحاء العالم والعديد من الميزات التكنولوجية الجديدة التي تعزز تجارب الأعضاء بشكل كبير.

على الرغم من هذا النمو المثير للإعجاب، فإن تاريخه الممتد على مدار 15 عاماً لم يخلو من العقبات، وكان على النادي أن يخوض أوقاتاً صعبة للغاية عندما بدا أنه لن ينجو. ومع ذلك، وبسبب المرونة الجماعية ومثابرة الفريق جنباً إلى جنب مع رئيس مجلس الإدارة، لم يتغلب النادي فحسب، بل ازدهر.

مع احتفاله بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه، يتطلع النادي إلى المستقبل بخطط طموحة. إنه يتصور السنوات الخمس عشرة المقبلة لتقديم المزيد من الخبرات التفاعلية والتفاعلية، والمعدات الحديثة، والتركيز بشكل أكبر على التعاون والشبكات لمساعدة الأعضاء على تطوير أعمالهم، وتنمية الانتماءات، والترتيبات المتبادلة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعديد من العروض المميزة الأخرى.

وقال حسين سلطان الجنيدي رئيس مجلس إدارة كابيتال كلوب دبي، «إن نادي الأعضاء الخاص ينجح عندما يشترك أعضاؤه في الشعور بالانتماء والنمو»، و«نود أن نقدر العديد من الأعضاء والموظفين الذين كانوا معنا منذ البداية، لدعمهم وولائهم الطويل الأمد. تتمثل رؤيتنا للمستقبل في الاستمرار في توفير بيئة يمكن للجميع فيها الازدهار على المستوى الشخصي والمهني».

وعلق محمد كرماوي المدير العام للنادي قائلاً: «نحن فخورون للغاية بإنجازات النادي تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة حسين سلطان الجنيدي. أعضاؤنا هم قادة الفكر في الصناعة وأهم ما نملكه من أصول. نتطلع إلى التطور والتطور جنباً إلى جنب لسنوات عدة مقبلة».

كما أشاد الأعضاء والدبلوماسيون وممثلو اللجان الحكومية بالنادي لمساهمته في مجتمع الأعمال في دبي. وعلق أحد الأعضاء قائلاً: «لقد كان كابيتال كلوب مكاناً رائعاً للتواصل مع محترفي الأعمال الآخرين واكتشاف فرص جديدة». وأضاف آخر، أنه من خلال أنشطته في التواصل بالنادي، تمكن من تأمين عقود متعددة لشركته. «إنه حقاً صوت الأعمال في هذه المدينة».

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