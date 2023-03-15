«دبي التجاري» و«PwC» يتعاونان لدعم التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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يدفع بنك دبي التجاري المستقبل الرقمي للقطاع المصرفي في دولة الإمارات من خلال تمكين القوى العاملة لديه. وبالتعاون مع أكاديمية PwC، التابعة لمؤسسة PwC والمختصة بتنمية المواهب والمهارات، أطلق البنك برنامج المسرّع الرقمي المبتكر، تم تصميمه لتزويد موظفيه بالكفاءات والخبرات الرقمية من أجل تحفيز الابتكار، وتحسين مهاراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتطبيق حلولهم الإبداعية. وتمثل هذه المبادرة استثماراً كبيراً في قدرات موظفي بنك دبي التجاري، حيث تعزز إمكاناتهم في سبيل دفع التغيير وصياغة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية.

وتم اختيار 40 موظفاً من مستويات مهنية مختلفة للمشاركة في البرنامج الذي يمتد طوال 12 أسبوعاً، ويجمع بين ورش عمل تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي، وتجارب محاكاة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وأدوات أخرى لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم الرقمية. ويتوج البرنامج بتقديم المشاركين لعروض توضيحية أمام لجنة من كبار القادة من بنك دبي التجاري وأكاديمية PwC، لاستعراض مدى تأثير البرنامج وقدرات الابتكار المكتسبة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يمثّل برنامج المسرع الرقمي خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا الرقمية. فمن خلال الاستثمار في موظفينا، نوفر لهم المهارات والمعرفة والموارد اللازمة لدفع الابتكار ودعم استراتيجيتنا الرقمية. وأتطلع إلى رؤية الحلول المؤثرة التي سيبتكرها المشاركون، ومدى تأثيرها الإيجابي على مؤسستنا والقطاع الرقمي ككل».

وأضاف جافين أسبدن، شريك في أكاديمية PwC: «يعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية في نمو بنك دبي التجاري، ويسعدنا جداً أن نسهم في هذه المبادرة الاستراتيجية. إن برنامجنا العملي والمتكامل سيساعد على تنمية مسرّعاتهم الرقمية، وسيغير من طريقتهم في العمل، وتمكينهم من إحداث تأثير حقيقي عبر المؤسسة».

ويتماشى برنامج المسرّع الرقمي مع الاستراتيجية الرقمية لدولة الإمارات 2025، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل جميع القطاعات لمواكبة العصر الرقمي. كما يعزز التزام بنك دبي التجاري بتمكين موظفيه، وترسيخ ريادته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.

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