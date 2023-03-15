«سياحة عجمان» تُنظّم جولة ترويجية في المملكة المتحدة

المصدر: عجمان - البيان

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نظّمت دائرة التنمية السياحية في عجمان أولى جولاتها الترويجية الخاصة بوكلاء السفر في المملكة المتحدة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية العالمية الخاصة بالإمارة، التي تواصل النمو والازدهار من خلال مجموعة متكاملة من المشاريع السياحية والتنموية في مختلف القطاعات الحيوية التي تشمل الترفيه، والضيافة، والثقافة، والفنون، والمغامرات، وغيرها من التجارب المتنوعة التي تزخر بها إمارة عجمان.

وشارك في الجولة الترويجية التي ترأستها دائرة التنمية السياحية في عجمان، فندق عجمان سراي، ومنتجع أوبروي الزورا عجمان، وفندق فيرمونت عجمان، وفندق باهي قصر عجمان، حيث شملت الجولة مدينة بريستون، ومانشستر، ولندن للترويج للمقومات والمرافق السياحية للإمارة، والفرص الواعدة فيها، بهدف ومواصلة استقطاب السياح من المملكة المتحدة باعتبارها إحدى أهم الأسواق الأوروبية المصدّرة للسياح.

والتقى وفد دائرة التنمية السياحية بالمسؤولين عن الجهات المعنية بقطاع السياحة والسفر والأعمال، ومقدّمي الخدمات السياحية، ووكالات السفر، حيث تم عقد مجموعة من جلسات التواصل، وتقديم عروض مفصّلة لتعريف السياح البريطانيين بمقومات إمارة عجمان السياحية والثقافية الاقتصادية.

وتأتي هذه الجولة الترويجية ضمن الخطط التي تطوّرها سياحة عجمان لتعزيز التجربة السياحية في الإمارة، والتعريف بالمبادرات التي تطلقها الدائرة في إطار رؤيتها التنموية لترسيخ مكانة عجمان على خارطة السياحة العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على الخدمات السياحية الجديدة، وروزنامة الفعاليات المتنوعة التي تقام في الإمارة.

تجدر الإشارة إلى أن إمارة عجمان سجّلت نمواً ملحوظاً في عدد السياح البريطانيين القادمين إليها من خارج الدولة، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام 2022 إلى 81% مقارنةً بما تحقق في العام 2021، كما سجّلت عدد الليالي الفندقية الإجمالية للزوار البريطانيين في عجمان نسبة نمو بلغت 34% خلال العام الماضي مقارنةً بالعام 2021.

وجاء السوق البريطاني ضمن قائمة أفضل 10 أسواق مصدّرة للسياح إلى إمارة عجمان خلال العام 2022، حيث حافظ على المركز الثامن في القائمة.

وفي هذا السياق، قامت الدائرة بالتعريف بالعديد من الوجهات والمشاريع السياحية البارزة في الإمارة، كمتحف عجمان ومنطقة مصفوت، ومنطقة المنامة، ومنطقة الزوراء التي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية المعروفة بغابات شجر القرم، والتي تعد وجهة مثالية لمحبي السياحة البيئية والطبيعية، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الترفيهية والأنشطة البرية والمائية المتنوعة.

وعن هذا النشاط قال محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «لطالما أولت إمارة عجمان أهمية بالسوق البريطاني الذي يعدّ ضمن قائمة الدول العالمية العشر الأولى المصدرة للسياح. وقد جاء النمو الكبير في أداء السوق البريطاني العام الماضي حافزاً كبيراً لمواصلة الجهود الترويجية وإشراك الشركاء المحليين في الجولات الترويجية لتحقيق منافع متبادلة والوصول الأسرع لمروجي السفر والسياحة في السوق البريطاني من خلال منصة مشتركة».

وأضاف الهاشمي: إن الجولة الترويجية الأولى في المملكة المتحدة تندرج في إطار جهودنا الحثيثة لدفع مسيرة نمو واستدامة القطاع السياحي في عجمان، بما ينسجم مع تطلعاتنا الرامية إلى المساهمة بفاعلية في إنجاح سياسة التنويع الاقتصادي للإمارة، مشيراً إلى أن تنظيم هذا النوع من الفعاليات هو دليل واضح على سعي الدائرة للوصول إلى أسواق عالمية جديدة وجذب شريحة أوسع من السياح بما يتواءم مع الأهداف الطموحة لرؤية عجمان، وإبراز المعالم السياحية الجاذبة والمقومات التنافسية التي تعزز الحضور القوي للإمارة كوجهة مفضّلة تقدّم أنشطة وفعاليات متنوعة وتجارب مبتكرة ترقى إلى مستوى تطلعات محبّي الترفيه والمغامرات والطبيعة والثقافة والتاريخ من مختلف الجنسيات والأعمار.

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