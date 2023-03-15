«فوجكون 2023» يبحث تحوّلات الطاقة البحرية والوقود المستقبلي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن مشاركته في دورة هذا العام من ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود «فوجكون 2023»، والذي يختتم فعالياته اليوم (الأربعاء). ووفرت الفعالية فرصة مثالية للجهات المعنية في قطاع تكرير وتوزيع النفط والصناعة البحرية لاستكشاف موضوعات تحوّل الطاقة البحرية والوقود المستقبلي، حيث تعكس مشاركة بنك الفجيرة الوطني خبرته الطويلة ومعرفته المعمقة في كلا القطاعين.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة عشرة من الملتقى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبتنظيم من إس أند بي جلوبال، شركة التحليل الرائدة في القطاع. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يتناول ملتقى الفجيرة الدولي الثالث عشر للتزود بالوقود النقاط المشتركة بين مجالين مهمين لدى بنك الفجيرة الوطني، وهما الصناعة البحرية والاستدامة. وتمنحنا خبرتنا العريقة ومعرفتنا الواسعة في العمل ضمن القطاعين البحري والنفطي فهماً متميزاً لاحتياجاتهما المصرفية، وتسمح لنا بتقديم الحلول المناسبة انسجاماً مع تطور هذين القطاعين الحيويين. ويسعى القطاعان البحري والنفطي إلى مواءمة جهودهما مع ممارسات الاستدامة في المنطقة وخارجها، ولا سيما فيما يتعلق بالاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة. ويشهد القطاع اليوم فرصاً مهمة جديدة، لذا نتطلع إلى التعرف على تحليلات القطاع حول هذه الفرص في الأيام المقبلة».

ويمثّل الملتقى فعالية عالمية بارزة على التقويم السنوي للمجتمع الدولي للتزود بالوقود، ومن المتوقع أن يستقطب مشاركات من دولة الإمارات ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويجمع الملتقى المصارف ومنتجي وموزعي النفط، وشركات وقود السفن، وكبرى شركات النفط العالمية، وشركات النفط الوطنية، ومالكي سفن الشحن، ومشغليها، ومصافي التكرير، والمحامين وغيرهم، وذلك لدراسة متطلبات تحول قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، والتي تحفز على إحداث نقلة نوعية في الصناعة البحرية.

وتحدث بلال حسن أشرف، رئيس وحدة الطاقة والنقل البحري في بنك الفجيرة الوطني، خلال الجلسة الافتتاحية من أول أيام الملتقى حول دور التمويل عن آفاق قطاع الشحن. وتستعرض الجلسة أيضاً وجهات نظر مختلفة حول جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، والتحول في مجال الطاقة، والوقود المستقبلي، واستدامة الوقود في قطاع الشحن، إضافة إلى فرص التعاون الناتجة عن التحول إلى الاقتصاد الصديق للبيئة، واعتماد التقنيات الجديدة، وأهداف الاستدامة.

كما درس ملتقى فوجكون 2023 تطورات السوق، وخيارات الوقود المستقبلية في الفجيرة من منظور التوريد والتشغيل والبيئة والاقتصاد، إضافةً إلى التقنيات والاستثمارات والبنية التحتية للتوزيع، وشراكات القطاع اللازمة لابتكار حلول بحرية جديدة صديقة للبيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز