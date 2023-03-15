«العربية أبوظبي» تنطلق إلى كالكوتا في الهند 3 مرات أسبوعياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة ومقرها أبوظبي، اليوم بتدشين أولى رحلاتها إلى مدينة كالكوتا في الهند، بحدث أقيم في مطار أبوظبي الدولي.

وتنطلق الرحلة الجديدة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار كالكوتا ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الاثنين والأربعاء والسبت.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا تدشين أولى رحلات «العربية أبوظبي» إلى مدينة كالكوتا، فهي إضافة رئيسية إلى شبكة خطوطنا وخيارات الوجهات المتاحة أمام المسافرين في الدولة. ويؤكد إطلاق هذه الخدمة الجديدة التزامنا المتواصل بالتوسع نحو وجهات جديدة لتلبية احتياجات عملائنا. ونود بهذه المناسبة أن نشكر شركاءنا لدعمهم المستمر، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا الجديدة».

وبهذه المناسبة قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «نحن متحمسون للغاية لرؤية النمو الذي تشهده رحلاتنا إلى الهند، حيث أصبحت مدينة كالكوتا النابضة بالحياة، هي الوجهة السابعة لرحلات شركة العربية للطيران المنطلقة من مطار أبوظبي الدولي اعتباراً من اليوم. كما يعكس هذا النمو الإمكانات التي تتمتع بها أبوظبي كوجهة وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب».

وتواصل «العربية أبوظبي» التزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية من وإلى أبوظبي، لتصل إلى 34 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي الدولي. وتمثل الخدمة الجديدة إلى كالكوتا الوجهة السابعة للناقلة في الهند بعد كوتشين وكاليكوت وتريفاندروم وتشيناي ومومباي وأحمد أباد.

وتشغل مجموعة «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، التي توفر راحة إضافية بأكبر المقاعد مساحةً، مقارنة بأي مقصورة طيران اقتصادي. والطائرة مجهزة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب مشاهدة باقة واسعة من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. وبإمكان المسافرين أيضاً شراء مجموعة واسعة من أشهى المأكولات والوجبات الخفيفة بأسعار مناسبة عبر «سكاي كافيه».

بإمكان العملاء حجز رحلاتهم المباشرة من أبوظبي إلى كالكوتا عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ«العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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