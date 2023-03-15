مليار معاملة عبر الرابط الحكومي للخدمات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات المليار معاملة، الأمر الذي يعكس مستوى التكامل والترابط في تقديم الخدمات الحكومية وترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين. وتعمل مبادرة «الرابط الحكومي للخدمات» على ربط خدمات الجهات الاتحادية والمحلية بشكل متكامل، مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بهدف تقديم خدمات سريعة وانسيابية وعلى مدار الساعة لمختلف شرائح المتعاملين.

وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: «يندرج الرابط الحكومي للخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة بصفتها ممكن للتحول الرقمي على المستوى الاتحادي، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بجعل المتعاملين في قلب الاهتمام الحكومي، وتقديم خدمات تسهم في تعزيز سعادة المجتمع، ونحن سعداء بهذا المستوى من التبني لخدمة الرابط الحكومي، الأمر الذي يعكس اهتمام الشركاء كافة بتعزيز الترابط الحكومي لخدمة المتعاملين».

وأضاف: «هذه الخدمة هي ثمرة تعاون وتضافر الجهود بين أكثر من مئتي جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، توفر معاً ما مجموعه 470 من الخدمات التكاملية التي تستفيد من الرابط الحكومي، حيث يجري تبادل البيانات تلقائياً وفق متطلبات كل معاملة».

وتعتبر مبادرة الرابط الحكومي للخدمات أحد الممكنات الرئيسة لكل من الجهات الحكومية والخاصة، إذ يساعد تلك الجهات على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمتها بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.

ويوفر الرابط الحكومي للخدمات منصة للجهات الحكومية الاتحادية للتكامل مع بعضها البعض. كما أنه يسهل الاندماج مع الجهات الحكومية المحلية من خلال ناقل البيانات مع كل إمارة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الرابط الحكومي للخدمات التكامل بين الجهات الاتحادية والخاصة من خلال الاستفادة من الخدمات الحكومية من أي من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. ويتماشى الرابط الحكومي للخدمات مع الهدف العام لحكومة الإمارات المتمثل باعتماد نهج «الحكومة المتكاملة» لخدمات الجهات المشاركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداعمة لها.

ويعد الرابط الحكومي للخدمات أحد الخدمات التي يجري تقديمها ضمن مبادرة الشبكة الإلكترونية الاتحادية، ويسهم في تحسين تجربة المستخدمين، وفي تمكين الجهات الحكومية من الوصول السهل إلى البيانات متعددة المصادر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز