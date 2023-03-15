«تاون سنتر» جميرا يطلق فعاليات عائلية في مهرجان الربيع

المصدر: دبي- البيان

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يستعد «تاون سنتر جميرا» للاحتفال بالربيع بتاريخ 17 و18 مارس، إذ يستضيف مهرجان الربيع الحافل بالعديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الحية، والديكورات التي يطغى عليها ألوان الربيع، ليكون وجهة مميزة تنبض بالحياة للعائلة والأطفال معاً.

المهرجان الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة، وينطلق هذا الأسبوع في دبي، لمواصلة المبادرات المجتمعية، والأنشطة الترفيهية، وضمان قضاء العائلات أجمل الأوقات في مشاهدة العروض المسرحية الشيقة، والاستمتاع بورش عمل الربيع، في أجواء من المرح، يطغى عليها طابع الغناء والرقص مع سرد القصص للأطفال.

سيتسنى للأطفال مشاهدة أجمل العروض، مثل عرض التزلج مع الرقص البهلواني، عرض الزهور الراقصة الجوالة، عرض ديابلو الجوال، بالإضافة إلى الاستماع إلى أغاني وحكايات الربيع الشيقة، وفعاليات الرسم على الوجه الممتعة، وورش عمل الورود الربيعية.

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