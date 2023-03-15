«معرض عجمان للاستثمار العقاري» ينطلق 20 مارس الجاري

المصدر: عجمان - البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بقاعة الإمارات للضيافة خلال الفترة من 20 حتى 21 مارس الجاري، «معرض عجمان للاستثمار العقاري» بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية، بالإضافة إلى أكبر المصارف والبنوك الوطنية وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في المجال العقاري.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن معرض عجمان للاستثمار العقاري يعد أحد أبرز الأحداث العقارية خلال العام 2023، وذلك لما له من تأثير وصدى إيجابيين في سوق العقارات بعجمان، لا سيما من الجانب الترويجي الذي توليه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري اهتماماً كبيراً تماشياً مع خطتها الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الإمارة ودعم المستثمرين ورواد الأعمال ومرافقتهم في تأسيس أعمالهم ومشاريعهم العقارية.

مقومات

وقال إن الدائرة تهدف من خلال تنظيم معرض عجمان للاستثمار العقاري إلى تسليط الضوء على المقومات والإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها الإمارة، لا سيما في المجال العقاري واستعراض المشاريع الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها عجمان للمستثمرين ولجميع المهتمين بالشأن العقاري في المنطقة، مؤكداً تواجد أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارة لعرض 13 مشروعاً عقارياً استثمارياً وهو ما يعد فرصة مواتية للراغبين في شراء وتملك عقار في إمارة عجمان.

محاور

ومن جانبه قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن جدول أعمال معرض عجمان للاستثمار العقاري سوف يتضمن محاور مهمة يقدمها نخبة من الخبراء والأخصائيين العقاريين حول الاستدامة في المشروعات العقارية والتخطيط الأمثل للفرص الاستثمارية العقارية وإدارة الأصول العقارية، فضلاً عن الاقتصاد الدائري ومستقبل العقارات في الميتافيرس وغيرها من الجلسات الحوارية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

وتفصيلاً أوضح المهيري أن شركات التطوير العقاري المشاركة في معرض عجمان للاستثمار العقاري هي كل من: «جي جا للعقارت» و«آر القابضة» و«الراسخون للعقارات» و«سلسبيل للعقارات» و«مركز الجناحي للعقارات» و«حضرموت للعقارات»، داعياً جميع المهتمين إلى زيارة المعرض والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة من الجلسات النقاشية والمحاور الثرية والهادفة.

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